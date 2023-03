FIFA vyzývá EA. Jejich hra bude prý tou jedinou pro fanoušky fotbalu

FIFA 23 byla poslední fotbalová hra od EA s exkluzivní nálepkou Mezinárodní federace fotbalových asociací. Důvody rozchodu byly primárně finanční, protože EA odmítla platit stále rostoucí částku za licenci organizace, která se v průběhu let vyšplhala na víc než 5 miliard korun ročně. Letos v červenci tak fotbaloví fanoušci dostanou možnost vykopnout míč v nové sérii arkádové kopané, tentokrát se jmenovkou EA Sports FC 24.

Jenže FIFA na virtuální hřiště plánuje nasadit svůj vlastní tým. Potvrdil to jednomyslně znovuzvolený prezident organizace Gianni Infantino. „Nová FIFA – tedy FIFA 25, 26, 27 a tak dále – bude vždy nejlepší fotbalovou hrou pro každého kluka a holku,“ řekl sebevědomě šéf asociace v proslovu po svém zvolení. Informoval o tom Martyn Ziegler, sportovní redaktor britského deníku The Times.

Infantino says FIFA will go head-to-head with EA Sports by launching rival video game (EA Sports refused cash demands to keep FIFA's name)

"The new FIFA game - the FIFA 25, 26, 27 and so on - will always be the best egame for any girl or boy, we will have news on this very soon."