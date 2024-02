Fiasko s The Day Before ještě nekončí. Nově se objevila jeho podvodná verze

18. 2. 2024 9:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Jednou z nejočekávanějších, respektive „nejwishlistovanějších“ her na Steamu v minulém roce byl zombie survival The Day Before, který mnozí podezírali z podvodu (už jen kvůli delšímu vývoji a absenci komunikace tvůrců). Hra ale nakonec přece jen vyšla v závěru loňského roku, jen aby ji tvůrci jen pár dní nato stáhli a zrušili.

Nebyla to žádná velká škoda, hra si od více než 20 tisíc hráčů vysloužila extrémně špatné hodnocení, kdy jen 15 % z nich dalo palec nahoru. Vývojáři pak neměli vůbec žádnou soudnost a z neúspěchu vinili čistě streamery a blogery, kteří se podle nich jen chtěli přiživit na nenávisti.

Pokud jste doufali, že už je konečně po všem, tak ne - nad titulem se opět rozvířily vody. The Day Before se totiž znovu objevilo na Steamu, se stejnými obrázky i údaji o vývojářích, ale jak se podařilo zjistit webu PC Gamer, jednalo se o podvod. Stránka hry původně patřila půl roku staré hře Carrot the Cat, která po čase změnila svůj název na GTA Brasil a nejnověji na The Day Before.

A dost možná se ani nikdy o reálnou hru nejednalo. Redaktor PC Gameru se ji pokusil stáhnout, ale složka zela prázdnotou. Později se objevil update s tvrzením, že anonymní tvůrce navázal spolupráci s nejmenovaným studiem a bude hru aktualizovat, přičemž se její velikost srazí z 55 na 13 GB. A skutečně, složka se hrou nabobtnala z ničeho na 990 MB. Redaktor měl naštěstí dost rozumu nezjišťovat, co by případné spuštění nového souboru udělalo, dost pravděpodobně šlo ale patrně o žert, nebo hůř, o podvodný program.

Nyní už tuto „hru“ v žádné formě na Steamu nenajdete, jelikož se o záležitosti dozvědělo skutečné studio stojící za The Day Before a na celou věc upozornilo Valve, které ji promptně stáhlo. Je ale smutné, jak snadné je na Steamu dělat si, co se komu zlíbí, včetně krádeže produktu a identity. Kdo ví, zda tato šaškárna někde nezvládla napáchat skutečné škody.