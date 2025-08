Fatekeeper vypadá jako skvělý nástupce Dark Messiah of Might and Magic

1. 8. 2025 21:45 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Závěr THQ Showcase patřil nově oznámenému temnému fantasy Fatekeeper. Za hrou stojí tým deseti lidí ze studia Paraglacial, který pracoval například na Spellforce 3. Chtěli stvořit klasické RPG s moderním vizuálem a akčními souboji založenými na fyzice. Z ukázky jistě ucítíte očividnou inspiraci v Dark Messiah of Might and Magic.

Nečeká na vás žádný otevřený svět, ale polootevřené úrovně inspiravané temnou mytologií. Cest k cíli je několik, nebudete kráčet žádným koridorem, ale pečlivě vybudovaným prostředím, které je součástí vyprávění příběhu o mocném druidovi a nebezpečném podzemním kultu. Tvůrci pocházejí z vesniček v Alpách a při tvorbě světa se podhůřím hodně inspirovali.

Gró hratelnosti vězí v soubojích. Brutální, obtížné, s tou správnou vahou. Tvůrci zmiňují, že žádný mechanismus není povrchní. Ve stromu schopností jsou zásadní dovednosti, nikoliv procentuální bonusy k poškození. Stejně tak zapomeňte na lehký a těžký útok, interakcí s nepřáteli bude celá řada včetně brutálních finišerů.

Zbraně můžete pokrýt jedem, který si umícháte v robustním alchymistickém systému. Kromě chladných zbraní dojde i na kouzla. Ta ale neslouží k přímemu poškození. Máte je spíše vnímat jako nástroj – odfouknout poryvem větru nepřátele ze srázu, zmrazit jezero a pak jej pod nohama nepřátel roztopit ohnivou koulí. Telekinezí vrhat a přitahovat si předměty.

Co by to bylo za fantasy RPG, kdyby vám v cestě za poklady kromě protivníků nestály i hádanky? Nejspíš moc dobré ne. Fatekeeper je i v tomto tradiční – hledání různých klíčů, řešení hádanek a puzzlů bude vašim denním chlebem.

Hra běží na Unreal Enginu 5, kterému se opět daří vykreslit impozantní prostředí a detaily postav. Obzvlášť skvěle vypadá třeba boj s přerostlým minotaurem. Hlavně rány a souboje mají skvěle metodické tempo a z úderů cítíte pádnost jednotlivých zbraní.

Fatekeeper je zatím oznámený pouze na PC bez data vydání.