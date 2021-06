Fatal Frame: Maiden of Black Water vyjde na PC i všech konzolích

16. 6. 2021 10:55 | Novinky | autor: Pavel Makal

Mezi kdysi silné hororové série, které v průběhu let zavál prach, nepatří jen Silent Hill, ale také mysteriózní Project Zero, v tuzemsku známý jako Fatal Frame. Poctivá japonská duchařina, v níž si místo zbraní musíte vystačit s fotoaparátem, se na západě naposled přihlásila v roce 2015 na Wii U. Po šesti letech se tentýž titul vrací, aby se pokusil přilákat hráče na rozšířenějších platformách.

Fatal Frame: Maiden of Black Water byl jedním z (pro mě) příjemných překvapení včerejšího Nintenda Direct, jakkoli se nejedná o novou hru, ale o pouhý port. Těšit se navíc nemusejí jen majitelé hybridní konzole, hra totiž míří i na poslední dvě generace PlayStationů a Xboxů, a dokonce také na Steam.

Ve hře dostanete do rukou hned tři protagonistky, které musí společně vyřešit záhady kolem smyšlené hory Hikami, nechvalně proslulé jako místo sebevražd a různých temných rituálů. Vaším nejcennějším společníkem bude camera obscura, s jejíž pomocí můžete nenechavé duchy posílat zpátky do záhrobí.

Fatal Frame: Maiden of Black Water je pátým dílem hlavní série, nemusíte si ale lámat hlavu, pokud jste ty předchozí nehráli. Jestli se vám stýská po poctivých japonských hororech a Resident Evil je na váš vkus až moc akční, tomuhle titulu byste měli věnovat pozornost. Na pulty obchodů by to měl stihnout ještě letos.