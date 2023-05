Farming Simulator 23 ukazuje první video z hraní

3. 5. 2023 12:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Chystejte metače splašků, chtělo by se zvolat. Jenže nesmíme zapomenout na pro někoho možná nepříliš radostný fakt, že letošní ročník populárního zemědělného povyražení Farming Simulator 23 od studia Giants Software bude k dispozici pouze na mobily a Switch. Takže... chystejte hnojomety, pokud vám nevadí hraní na přenosných zařízeních!

Náplň hry s největší pravděpodobností nikoho samým překvapením neomráčí – budete se věnovat farmářské činnosti, plužit, orat, kultivovat, hnojit, plít, sázet, čekat, sklízet, vozit, vyrábět a prodávat. A ono čekání si po vzoru předešlých činností půjde zpestřit třeba lesnickou prací, převozem pokácených kulatin, sypáním siláže prasatům či oráním falických symbolů do louky za městem. Což tedy ve videu k vidění není, ale šlo to vždycky, takže předpokládám, že to půjde i letos.

K agrární snaze poslouží čtrnáct pěstovatelných plodin, mezi něž přibude třeba vinná réva či olivy, a o veselou statkářskou kulisu se opět postarají i hospodářská zvířata. Nově se budete moci starat o slípky. Série ani na mobilech nepřijde o jedno ze svých největších lákadel – impozantní vozový park. I tentokrát vám bude k službám víc než sto třicet různých farmářských vehiklů na Switchi a něco přes sto na mobilech.

Vše bude probíhat na dvou nových mapách, Amberstone a Neubrunn, při jejichž tvorbě se tvůrci inspirovali přírodou Severní Ameriky a Evropy. Hráči a hráčky, kteří si farmářskou sérii vyzkouší poprvé, by také mohli ocenit nové asistenty a pomocné funkce. Ty za vás například naloží palety či klády, aby se vám náklad v první ostřejší zatáčce nerozsypal do škarpy. Což, ruku na srdce, se pravidelně stává i ošlehaným veteránům.

Farming Simulator 23 vychází 23. května na Android, iOS a Switch. Hru už můžete předobjednávat, na mobilech vyjde na osm dolarů, na Switchi pak na 45 dolarů – je tudíž potřeba počítat s odlišnou monetizací. Tvůrci taktéž slibují přísun nového obsahu i po vydání.

Těm, kteří však stále pociťují jistou pachuť ze zvolených platforem a raději by farmařili na počítači, by mohl spravit náladu fakt, že i předchozí ročník, tedy Farming Simulator 22, pravidelně dostává nový obsah. Nedávno dorazilo první rozšíření z druhého ročníku season passu, které přidalo devět mašin od firmy Göweil. V průběhu letoška by pak do dva roky starého tituly měly přibýt ještě čtyři další dodatky.