Fantasy střílečka Graven je duchovní nástupce Hexenu

9. 9. 2020 8:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Retro a nostalgie pořád frčí. Vydavatelství 3D Realms a 1C Entertainment oznamují Graven, fantasy střílečku s RPG prvky, která chce navázat na odkaz kultovního Hexen 2. Čekají vás rozlehlé otevřené regiony bez navigace plné nástrah, hádanek a monster.

zdroj: 1C

Na Graven pracuje studio Slipgate Ironworks, které má za sebou ještě pod názvem Interceptor Entertainment práce na remaku Rise of the Triad či akční Bombshell pro hráče odkojené devadesátkovými střílečkami. Studio momentálně s 3D Realms spolupracuje na remasteru Kingpina a na kyberpunkové akční záležitosti Ghostrunner. A k nim a k několika konzolovým portům teď přidává ještě vlastní titul cílící na nostalgiky.

Přiznává to i šéf vývoje a zároveň viceprezident 3D Realms, Frederik Schreiber. „Graven svou pouť započal jako hra, o které jsme snili. Jak by vypadal duchovní nástupce temných fantasy sérií jako je Hexen, kdyby ho někdo vytvořil v roce 1998 v původním Unreal Enginu? Myslíme si, že Graven je tou odpovědí a doufáme, že si to myslíte taky,“ píše Schreiber v tiskové zprávě u oznámení.

zdroj: 1C

Posoudit to můžete sami a už teď, studio totiž zveřejnilo prvních deset minut z hraní Graven s doprovodným komentářem a k tomu navíc ještě celou půlhodinu bez něj. Na Steam by měl v celé své devadesátkové kráse dorazit někdy příští rok, chystá se také na Switch, PlayStation 4 a 5, na Xbox One a Xboxy Series X a S.