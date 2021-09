Fanoušek vytváří remaster stařičkého Harryho Pottera v Unreal Enginu 5

27. 9. 2021 12:32 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Amatérský vývojář s přezdívkou FakeFace se pustil do velmi ambiciózního projektu: V novém Unreal Enginu 5 vytváří remaster založený na kultovní sérii akčních adventur s Harrym Potterem. Opravdu se nejedná o remake, ale o remaster, jelikož využívá původní assety her, které omlazuje, vytváří nové animace a přidává efekty jako například počasí.

Projekt je zatím v plenkách, obsahuje jedinou mapu a pár základních systémů. Sám autor přiznává, že se o něco podobného pokoušel již před lety, ale tehdy neměl dostatečné zkušenosti s programováním. Nyní už je zjevně zkušenější, i když se stále má čemu učit.

Ukázky z fanouškovského remasteru vypadají dobře a já osobně bych, stejně jako určitě mnoho z vás, dal cokoliv za skutečný remaster/remake prvních dílů série s Harry Potterem. Zda se o to postará FakeFace, není ale vůbec jisté. Vždy bude hrozit, že se ozvou vlastníci práv a pod výhrůžkou soudního líčení celý projekt zaříznou dřív, než si ho budeme moct sami vyzkoušet. A i kdyby k tomu nedošlo, je otázka, zda se autorovi podaří své snažení dotáhnout skutečně až do konce.

Kdyby se i to podařilo, kdo ví, jak vlastně bude vypadat výsledek. FakeFace se totiž v popisu svých videí ptá, o čem by měl být příběh, takže zjevně nechce vyprávět nic, co už odvyprávěno bylo. Svou hru zároveň nazývá Magic Within a má být jen založená na postavách z Harryho Pottera. Možná se tím chrání právě před tvrdým licenčním kladivem, možná by rád udělal úplně novou hru podobnou starým dobrým dobrodružstvím s brýlatým kouzelníkem v hlavní roli.

Fanoušci Harryho Pottera toužící po další hře každopádně nemusí smutnit, pokud to tentokrát nevyjde, jelikož se chystá i oficiální nová hra Hogwarts Legacy. Toto tajemné RPG by po prvním odkladu mělo vyjít příští rok na PC a nové i staré generaci konzolí.