Fanoušek, který žaloval Amazon za porušení autorských práv, teď dluží miliony Tolkien Estate

19. 12. 2023 11:44 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

O tom, že mlčeti je někdy zlato, se bolestivě přesvědčil Demetrious Polychron, autor fanfikce ze světa Pána prstenů s názvem The Fellowship of the King. Ten totiž letos v dubnu zažaloval Amazon o 250 milionů dolarů za porušení autorských práv. Podle něj si totiž seriál Rings of Power vypůjčil jeho postavy a kopíruje jazyk vyprávění.

Protože se autor roky několikrát neúspěšně kontaktovat držitele práv k Pánovi prstenů – Tolkien Estate, celá kauza spíše vypadala jako pokus o zviditelnění vlastního díla na popularitě seriálu a snaha vymáčknout nějaký ten dolar navíc. Jenže snaha vymámit peníze soudně se Polychronovi krutě nevyplatila. Soud totiž celou věc smetl ze stolu a ještě autorovi napařil pokutu za porušování autorských práv, kterou musí vyplatit Tolkien Estate.

Soud podle informací BBC rozhodl, že Polychron musí okamžitě přestat prodávat svou knihu a zničit veškeré fyzické a digitální kopie. Za nedovolené využití reálií Tolkienova díla musí navíc americký „autor“ zaplatit Tolkien Estate a Amazonu 134 tisíc dolarů (v přepočtu přes 3 miliony korun). Asi není třeba dodávat, že za své vzaly také plány na sepsání dalších šesti dílu pokračování The Fellowship of the King.

Právní zástupce Tolkien Estate k případu poznamenal, že: „Jde o důležitý úspěch, který neumožní neautorizovaným spisovatelům a vydavatelům přiživovat se na milovaném díle J. R. R. Tolkiena. Spor se týkal vážného porušení autorských práv za účelem zisku a doufáme, že udělení trvalého soudního příkazu a pokuty budou dostatečné k tomu, aby odradily ostatní, kteří mohou mít podobné úmysly.“