Fanoušci po čtvrtstoletí objevili Luigiho v Super Mario 64

29. 7. 2020 7:40 | autor: Šárka Tmějová

Kolem starých her koluje spousta legend, které se občas zakládají na pravdě, někdy na nějakém kuriózním bugu anebo jsou prostě jen výplodem fantazie hráčů, kteří chtěli být na internetových fórech před dvaceti lety zajímaví.

Jednou z báchorek pro fanoušky Nintenda byla skoro 25 let možná přítomnost Mariova méně úspěšného bratra Luigiho v 3D plošinovce Super Mario 64 a ve světle nedávného masivního úniku dat a zdrojových kódů starších her jí konečně může být učiněno zadost.

Luigi existoval!

/v/ discovers Luigi in super mario 64 files during the gigaleak and collectively loses their minds pic.twitter.com/S6UdtuKYLq — frango (@FrangusMcDangus) July 26, 2020

Tedy, alespoň jeho model. O jeho existenci v Super Mario 64 se spekulovalo od roku 1996 kvůli rozhovoru se Šigeru Mijamotem v oficiálním manuálu. „Do února byl Luigi ve hře, ale kvůli nedostatku paměti jsme ho museli odstranit,“ vysvětlil tehdy Mijamoto.

Objevit se měl v minihře na způsob kooperativního Super Mario Bros., ale nakonec se autoři rozhodli ji do plné verze nezahrnout, protože většina hráčů v té době stejně měla ke konzoli jen jeden ovladač. Luigiho model ovšem ve zdrojovém kódu zůstal.

Spolu s tímhle 25 let starým tajemstvím unikla také spousta starých prototypů her od Nintenda, třeba Super Mario Kart, Yoshi’s Island či Star Fox 2. Vzhledem k tomu, že je Nintendo velmi tajnůstkářské a nerado vidí venku rozpracované verze svých projektů, je to pro firmu rozhodně nemilá zpráva. Fanoušci zároveň teprve rozkrývají uniklé informace, takže uvidíme, jaká další tajemství se jim v nich ještě podaří objevit.