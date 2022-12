Fanoušci Cyberpunku 2077 možná odhalili velké tajemství týkající se chystaného rozšíření

1. 12. 2022 17:00 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Phantom Liberty je chystané příběhové rozšíření k Cyberpunk 2077, kterého bychom se měli dočkat příští rok. Zatím o něm ale příliš detailů nemáme. Jediné, z čeho se tak dá čerpat, je vydaný teaser, který ovšem mnoho neprozradil. To nijak nezastavilo fanoušky ve spekulacích.

Na Redditu se tak objevila teorie, odkud by mohl teoreticky pocházet název samotného rozšíření. Všechno vychází z vedlejšího úkolu Dream On. Pokud jste ovšem tuhle misi nehráli a máte v plánu se k tomu ještě vrátit, raději tenhle článek dál nečtěte.

zdroj: CD Projekt RED

Každopádně pro všechny ostatní krátká rekapitulace: V Dream On si vás zavolá kandidát na nového starostu Night City, Jefferson Peralez. Zdá se, že jako u jednoho z mála politiků v neúprosném světě Cyberpunku jde o čestného chlapíka, který zvítězit férově. Perezovi se ovšem začnou dít podivné věci. Má problémy s pamětí, mění hudební vkus ze dne na den. Navíc se uprostřed noci probudil, aby zjistil, že se do jeho bytu někdo vloupal. Když Perez na domnělého lupiče vystřelil, rozbolela ho hlava a ztratil vědomí, ale po probuzení ochranka odmítá přiznat fakt, že by se do bytu kdokoliv vloupal. Perez si vás tak najme, abyste zjistili, co se děje.

Po krátkém pátrání vcelku rychle přijde na to, že se někdo Perezovi a jeho manželce snaží přemazat vědomí a nahradit ho někým jiným. Mise pak končí neurčitě, ať už se rozhodnete Perezovi říct pravdu, nebo ne, nezdá se, že by šlo Pereze zachránit. Alespoň v základní hře.

zdroj: Foto: CD Projekt RED

Jak ale tahle mise souvisí s DLC Phantom Liberty? Pozorný uživatel Redditu Kyfigrigas si všiml, že mezi jmény, které se objeví na obrazovce, když zkoumáte, jaké další oběti téhle technologie existují, je mezi nimi i žena jménem Liberty Patel. Teoreticky by tak mohlo existovat spojení mezi „Liberty Patel“ a ženskou postavou z teaseru na chystaný datadisk, která má stejný účes.

Tajemná postava připomíná efektem kolem svého těla engram, jakým je Johny Silverhand, jen s tím rozdílem, že je v jejím případě červený namísto Johnyho modrého. Je tedy možné, že Liberty Patel existuje v dataprostoru? Jeden z mailů na Peralezově počítači navíc zmiňuje kohosi jménem Patel, kdo se měl podílet na jeho volební kampani a kterého politik vyhodil, aniž by si na to zpětně pamatoval. Postava se sice jmenuje Lea Patel a Patel je poměrně obvyklé příjmení, takže to může být náhoda, ale...

Samozřejmě nezapomínejme, že v tuhle chvíli nevíme s jistotou nic. Je to ale hezká teorie, která zapadá do politického tématu, kterým se nejspíš Phantom Liberty (aspoň podle traileru a slibu věrnosti V k NUSA) bude zabývat.