Fallout London je prý za rohem, modu pro Fallout 4 se máme dočkat na GOG

8. 7. 2024 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Ambiciózní modifikace Fallout London těsně před vydáním, které bylo v plánu na duben, klopýtla. Nebylo to vinou autorů téhle impozantní předělávky Falloutu 4, která nám konečně poprvé ukáže pozůstatky atomové války v Evropě, klacky pod nohy jim hodila samotná Bethesda. Jen pár dní po vydání několikaleté práce zapálených modderů se totiž firma, v reakci na úspěch seriálu Fallout, rozhodla vydat next gen patch, který hrozil, že celou modifikaci rozbije. Tvůrcům Fallout London tak nezbývalo než vydání odložit na neurčito.

Nikdo totiž předem nevěděl, co všechno se v nové verzi Falloutu 4 změní a jak moc bude nutné předělávat čtyři roky práce. Nakonec to ale vypadá, že do vydání rozšíření, které působí spíš jako samostatná hra, zbývá jen pár týdnů.

Protože bude pro populární stránku s modifikacemi Nexus Mods příliš velký (zabere kolem 35 GB), museli se tvůrci poohlédnout po hostování souborů s rozšířením jinde. Dohodli se proto s platformou GOG, že mod uveřejní u nich. A právě se nachází v poslední fázi schvalování, než s Fallout: London budou moct jít konečně do světa.

„Poslali jsme několik buildů k testování GOGu a čekáme na závěrečné schválení. Jakmile vyzkouší, jestli Fallout London a instalační software běží na všech podporovaných strojích, měli bychom být připraveni hru vydat,“ potvrzuje v posledním updatu tvůrčí tým.

Modifikace krom nových assetů, dabérů a příběhů zapracuje i na enginu a celkovém výkonu. Ne všechny modifikace se dočkají úspěšného konce a vydání. Například skvěle vypadající Fallout Nuevo México byl před pár týdny bohužel zrušen.