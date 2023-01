Factorio v reakci na inflaci zdražuje

K netradiční cenové politice se rozhodlo přistoupit české studio Wube Software. Místo toho, aby svou výrobní strategii Factorio téměř sedm let po vydání zlevnil, rozhodl se k cenovce naopak pět dolarů přidat. Od 26. ledna tak noví zákazníci Factorio koupí za 35 dolarů (nebo ekvivalent v místní měně). Studio tím reaguje na inflaci a průběžnou devalvaci peněz od roku 2016, kdy hra vyšla na Steamu.

Good day Engineers,



Next week, on Thursday 26th January 2023,

We will increase the base price of Factorio from $30 to $35.



This is an adjustment to account for the level of inflation since the Steam release in 2016.