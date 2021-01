Evropská spotřebitelská organizace podala u EU stížnost na poruchové Joy-Cony

28. 1. 2021 11:37 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Takzvaný Joy-Con drift je obrovský, dlouhodobý problém doprovázející jinak skvělou hybridní konzoli Switch od Nintenda. Kdo jste se s driftem ještě nesetkal, vězte, že jde o stav jednoho z ovladačů, kdy si páčka dělá, co se jí zlíbí – například se herní postava začne samovolně pohybovat jedním směrem, aniž byste se páčky dotýkali.

V redakci víme, že nejde o výmysl. Sám jsem nechával opravit oba své Joy-Cony, s driftováním se potýkali i Pavel s Alešem. Adam s Bětkou a Šárkou zatím mají štěstí, ale 50% poruchovost v rámci redakce je skutečně alarmující. Driftování Joy-Conů je skutečný a častý problém a po 25 tisících stížností, z nichž v 88 % případů došlo k driftování do dvou let, se v Evropské unii dávají věci do pohybu.

Evropská spotřebitelská organizace podala žádost na Evropskou komisi, v níž se odkazuje na „předčasné zastarávání a zanedbání klíčových spotřebitelských informací na základě Směrnice o nekalých obchodních praktikách sepsané Evropskou unií“.

Specifikují, že zákazníci mají ospravedlnitelná očekávání o délce životnosti produktů, které kupují a neměli by platit drahé opravy kvůli technickému defektu. Po Nintendu požadují, aby přišlo s vhodným řešením pro tisíce spotřebitelů, nabízelo opravy zdarma a aby předem varovalo nové zákazníky o omezené životnosti Joy-Conů.

Zajímavé je, že ve výčtu evropských zemí, ze kterých přišly stížnosti, není Česká republika. Evropská spotřebitelská organizace jmenuje Francii, Nizozemsko, Portugalsko, Itálii, Norsko, Slovensko, Slovinsko a Řecko. Teď je na Evropské komisi, zda se problémem začne skutečně zabývat a je otázka, zda vůbec může dospět k nějakému uspokojivému řešení. Doufejme, že Nintendo bude v budoucnu důslednější v otázce kvality svého hardwaru.