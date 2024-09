Evangelická soulsovka Blasphemous 2 dostane koncem října DLC Mea Culpa

23. 9. 2024 15:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Skvělá a tuhá 2D soulsovka Blasphemous 2 dostane koncem října pořádný nášup nového obsahu. Odčinit hříchy můžete v chystaném DLC Mea Culpa a zároveň v něm také prověřit svůj hráčský um. Rozšíření má být pořádným pokáním a očistcem, nabídne totiž dosud nejtěžší výzvy, kterým Kajícník bude čelit.

Na co se v nové kapitole království Cvstodia můžeme těšit? No přece na nový konec, bossy, oblasti, schopnosti, nepřátele, questy a také na New Game+. Zároveň s placeným DLC vyjde i update, který bude pro všechny majitele hry zdarma. Dočkají se v něm rozšířených a přepracovaných zón Choir of Thorns, Sunken Cathedral a Basilica of Ancient Faces, stejně jako několika nových zkratek, abyste se mohli v cestě za odpuštěním po světě pohybovat rychleji.

Potkáte několik nových protivníků, extra výzvu v Labyrintu přílivů, plně upravitelnou obtížnost v režimu New Game+ (třeba se smrtícími ostny a pády z výšky, kdybyste chtěli zavzpomínat na první díl) a celou řadu achievementů a kvalitativních vylepšení.

Pokud zaplatíte téměř 12 eur, dostanete k bezplatnému updatu i DLC Mea Culpa, ve kterém se vám odemknou dvě masivní nové zóny (tvůrce slibují smrtící cestu do oblak) a dvojici nových bossů, kteří mají být tím nejtěžšími, jaké v Blasphemous 2 potkáte. V sadě vedlejších úkolů pak budete sbírat například úlomky legendárního meče Mea Culpa, stejně jako poznáte čtveřici nových, bizarních a tragických postav. Samozřejmostí jsou pak další modlitby, korálky do růžence a figuríny do modlitebny.