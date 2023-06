Europa Universalis IV v nových DLC poučí historickými přednáškami

21. 6. 2023 12:14 | Novinky | autor: Jan Slavík

Komenský svou Scholou ludus cílenou na reformy školství poloviny sedmnáctého století sice myslel něco úplně jiného, ale v dnešní době se daleko víc hodí ono dezinterpretované chápání jeho školy hrou. Vzdor logickým předpokladům a moderním možnostem sice hodiny dějepisu na gymnáziích pořád většinou probíhají jen suchým výkladem, ale dobrovolníci mají k dispozici daleko zajímavější alternativy. Nově třeba naučná DLC pro Europu Universalis IV.

Málokterá hra je pro učení historii vhodnější. Komplexní, dlouhé roky rozšiřovaná a opečovávaná grand strategie od Paradoxu je až po okraj nacpaná dějepisnými reáliemi, národy a dobovým zeměpisem. Jasně, pořád se jedná o hru a události na obrazovce samozřejmě nemusí odpovídat historické realitě, ale jako základní platforma k učení může podobný titul fungovat skvěle.

Tvůrci přišli s šalamounským řešením – chystají dva balíky historických lekcí, které se nepokusí učit dějepis hraním, ale nabídnou k poslechnutí kolekci přednášek poskytujících detailní historický kontext k reáliím, které vidíte na obrazovce. Tématem se stanou dějiny Číny a Japonska a za imaginární katedrou stanou zkušení tvůrci dějepisných podcastů Laszlo Montgomery (známý z podcastu History of China) a Isaac Meyer (podcast History of Japan).

Šéf vývoje Europy Universalis IV Ryan Sumo to vnímá jako první krok k rozšíření a prohloubení způsobů, jak hrou vyučovat historii. „Hodně lidí tvrdí, že je naše hry ledacos naučily. Myslím, že dává smysl se zaměřit na vylepšení tohoto prvku a nabídnout hráčům ještě víc informací o minulosti, ale bez toho, abychom prostě jen přidali víc textu. Už plánujeme integrovat historické přednášky do dalších her. A také chceme více spolupracovat s výukovými institucemi,“ říká.

„Baví mě podcasty, a chápu proto, že poslech umí často zaujmout víc než prosté čtení textu. Měli jsme štěstí, že jsme našli autory podcastů, kteří sdíleli naše nadšení pro tento projekt. Přednášky chceme dostat do dalších her a zpracováváme i osnovy, které by pomohly učitelům využívat naše hry ve školách,“ dodal Sumo.

Zájemci už si balíky přednášek o Číně a Japonsku mohou pořizovat na Steamu. Jeden vyjde na 5 eur, oba dohromady pak na 9 eur.