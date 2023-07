ESRB chce zavádět skenování obličejů, aby chránila děti

27. 7. 2023 8:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Organizace The Entertainment Software Rating Board (ESRB), která uděluje věkové hodnocení videohrám ve Spojených státech a Kanadě, zkoumá možnosti skenování obličeje. Chce totiž využít podobné technologie k ochraně dětí před nevhodným obsahem.

Návrh zní trochu jako epizoda Black Mirror. Podle zákona The Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) musí mít služby v Americe souhlas rodičů, aby mohly sbírat a uchovávat osobní informace o dětech pod 13 let. Návrh ESRB chce povolit využití rozpoznávání obličejů, aby bylo možné ověřit, že souhlas se zpracováním osobních údajů dává skutečně rodič, nikoliv dítě, které jen zaškrtne políčko: „Ano, jsem starší 13 let.“ Technologie, na které pracují specializované firmy pro digitální ID a internetovou bezpečnost dětí Yoti a SuperAwesome, by měla podle geometrie obličeje odhadnout stáří člověka, který uděluje souhlas.

„V prvé řadě nebude tato aplikace používána na děti. Tečka. Stejně tak software nepořizuje a neukládá žádná ‚selfíčka‘,“ uvádí ESRB ve vyjádření pro IGN a jedním dechem dodává, že jakékoliv obrázky či data se nebudou nikam ukládat, používat pro cvičení umělé inteligence, či dokonce využívat pro marketingové účely. Společnost využívající tento software dostane jedinou informaci: Jestli je věk nad 25 let, či ne.

V praxi by to mělo vypadat tak, že aby si dítě založilo profil třeba ve Fortnite, musí to provést rodič, který za něj vyplní e-mailovou adresu a odsouhlasí obchodní podmínky. V některých případech pak může být legální zástupce vyzván, aby oskenoval svůj obličej za pomoci webkamery, která určí jeho věk.

Federální obchodní komise návrh v těchto dnech zveřejnila, aby se k němu mohla vyjádřit i veřejnost. Komisi jde především o to, jestli by takový obranný prostředek lidé vnímali jako zásah do jejich osobních a biometrických informací. Uzávěrka pro komentáře občanů je 21. srpna, následně musí ještě návrh projít schválením amerických orgánů.