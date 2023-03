Epizodická adventura The Wolf Among Us 2 se odkládá

3. 3. 2023 10:15 | Novinky | autor: Jan Slavík

Zavřené a následně zas oživené studio Telltale, které se proslavilo epizodními adventurami, co zprvu uchvátily, ale postupem let přeci jen ztrácely lesk, se chce vrátit na výsluní druhým dílem (respektive druhou řadou) svého tajemného detektivního thrilleru The Wolf Among Us. Po letech ticha teprve vloni přišli s první upoutávkou a vydáním plánovaným na rok 2023. A nyní hlásí, že The Wolf Among Us 2 nakonec vyjde až napřesrok.

Výkonný ředitel studia Jamie Ottilie k tomu serveru IGN poskytl vcelku objemný a překvapivě smysluplný komentář. Odkladem se tým prý hlavně chce vyhnout přesčasům a pracovnímu vyhoření, ale zároveň nechce vydávat nehotový produkt. Lví podíl na delším vývoji si také uzme plánovaný přechod z Unrealu Engine 4 na Unreal Engine 5.

Ottilie také vysvětluje, že při ohlédnutí zpět je jasné, že hru nejspíš oznámili moc brzy. K představení došlo na vyhlašování The Game Awards v roce 2019, v tu dobu byl titul v předprodukční fázi a tvůrci si chtěli raným oznámením zajistit sponzory i podporu. Jenže studio se teprve dávalo dohromady po svém zmrtvýchvstání, veškerým plánům navíc udělala čáru přes rozpočet pandemie, se kterou pochopitelně nikdo nemohl počítat.

Nedávno navíc přišlo zmíněné rozhodnutí ohledně migrace projektu na nejnovější verzi Unreal Enginu. Dost již hotové práce kvůli tomu bude potřeba odvést znovu, ale UE5 prý nabízí tolik zajímavých funkcí, že zdržení stojí za to.

zdroj: Telltale

Ve světle nastalé situace tak existovaly jen dva způsoby, jak hru vydat ještě letos. Studio buďto mohlo vypustit nehotový produkt, čemuž se Ottilie brání: „Když tuhle hru vydáme a vyjde najevo, že na to ještě nebyla připravená, publikum nás roztrhá na kusy. Očekávání jsou docela vysoká, nechceme fanoušky a fanynky zklamat, sami chceme být hrdí. Chceme si být jistí, že jsme vyrobili nejlepší hru, jakou jsme mohli.“

Druhá možnost byla divoká série přesčasů a zběsilého pracovního nasazení, tedy jev, kterému většinou říkáme crunch. Původní studio Telltale s ním má bohaté zkušenosti a Ottilie jasně říká, že tentokrát nic podobného nedopustí:

„Zažil jsem si crunch a nechci ho zažít znovu. Ani není fér ho chtít po vývojářích. Přeci nemůžete plánovat byznys a automaticky počítat s crunchem. Ne, místo toho si chceme zachovat zdravé pracovní prostředí a neodpálit si vývojáře. Najít talentované lidi je v poslední době kvůli dopadům pandemie a růstu herního průmyslu nesmírně náročné, takže z dlouhodobého pohledu vážně nedává smysl je dotlačit až k vyhoření.“

„Tak prostě nemůžete postavit firmu. Ale náš průmysl je v tomhle hrozný. Protože se to dělá běžně. A čím je vývojář nadanější, tím víc se na něj tlačí a nakonec vyhoří o to rychleji. Jestli se jako průmyslové odvětví máme někam posunout nebo růst, musí to přestat. Musíme s tím přestat a činit chytřejší rozhodnutí,“ zakončil Ottilie.

A právě takové rozhodnutí přišlo v případě The Wolf Among Us 2. Titulu se tedy dočkáme s největší pravděpodobností v roce 2024. Znovuzrozené studio Telltale krom toho ale spolupracuje ještě na videoherním zpracování skvělého sci-fi seriálu Expanse, které by mělo vyjít letos. Uvidíme, zda se to podaří alespoň v tomto případě.