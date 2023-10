Emocemi nabitý zombie survival Undying opouští předběžný přístup

9. 10. 2023 16:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Existují zombie hry, ve kterých kosíte mrtvoláky po stovkách, a pak tady jsou emotivní příběhy o lidství a o přežití. A přesně do této kategorie patří i stylizovaná survival adventura Undying, která příští týden opustí po dvou letech předběžný přístup. Na oznamovací trailer se můžete podívat níže.

Hrajete za Anling, matku malého klučiny, která to má v zombie apokalypse spočítané. Kousnutí nemrtvého jí razantně zpřeházelo priority. Není čas na sebelítost, Anling má velmi málo času na to, aby chlapce naučila, jak v nepřátelském světě přežít za každou cenu. Nehledáte zázračný všelék, ale snažíte se naplno využít omezený čas, který vám zbývá. Před takovou emoční náloží by couvl i Joel s Ellie.

Silný příběh doprovodí robustní systém výroby předmětů, otevřené úrovně a roguelike znovuhratelnost. Undying slibuje, že umělá inteligence chlapce se od vás bude učit a šikovně aplikovat nové poznatky v nehostinném světě. To celé podtrhne silný soundtrack a stylizovaná low-poly grafika.

Hra zajímavě přistupuje k budování lokací, protože ty si umisťujete sami na mapu „po paměti“, takže si průchod můžete výrazně zjednodušit nebo naopak ztížit, když například umístíte místo se zásobami léků do oblasti zamořené zombíky.

Undying vychází 17. října na PC.