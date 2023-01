Elden Ring už si můžete zahrát v češtině

2. 1. 2023 12:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

První soulsovka studia FromSoftware s otevřeným světem, Elden Ring, se minulým rokem prohnala jako smršť. Marně si jistý bůh války brousil ledovou sekeru na sadu medailí, ale ne, první místo na The Game Awards 2022 vyfoukli borci z FromSoftware a jistě se nejedná o jediné vyhlášení, kde se bude podobná situace opakovat.

Mohlo by se zdát, že nejde o nikterak upovídanou hru, ale zdání klame – textu je v Elden Ringu víc než dost a ne každý vládne dostatečnou úrovní angličtiny, aby si mohl titul naplno vychutnat. S oficiální lokalizací se nikdo neobtěžoval a otěže tak museli převzít fanoušci.

O překlad se společně s několika pomocníky postaral Farflame, což je přezdívka, která jistě nikomu, kdo se alespoň trochu pohybuje v komunitě fanouškovských lokalizací, není zcela cizí. A vážně to nebyla žádná jednohubka – překlad měl prý nakonec víc než tisíc normostran. (Tedy zhruba tolik, co blahé paměti má recenze Falloutu 4, než mě s ní tehdejší šéfredaktor poslal do háje.)

zdroj: Farflame

Pár poznámek na závěr: Texty jsou psané pouze pro mužského hrdinu (rody v češtině budiž proklety), a protože se jedná de facto o modifikaci klienta, český Elden Ring si zahrajete pouze na počítači a pouze o samotě. Ochrana proti cheaterům totiž jakékoliv úpravy neskousne. Achievementy ale stále fungují a hru s češtinou rozjedete i na Steam Decku.

Českou lokalizaci můžete už teď stahovat z Farflamových webových stránek.