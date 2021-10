EA zvažuje přejmenování své fotbalové série FIFA

8. 10. 2021 10:25 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Jak se říká, změna je život. Je ale otázka, jaký ten život po změně bude. Z Pro Evolution Soccer máme eFootball, z Fantasy obchodu je Imago a z FIFA 22 by v budoucnu mohlo být něco docela jiného. Čutaná 5000? Kdo ví, co si pro nás v Electronic Arts vymyslí.

Informace o tom, že se uvažuje o přejmenování nejslavnější fotbalové série, přichází přímo od generálního manažera oddělení EA Sports Cama Webera (díky, Videogames Chronicle).

„Když se díváme do budoucnosti, pohráváme si s myšlenkou přejmenování našich globálních fotbalových her. To znamená, že prošetřujeme naši smlouvu s federací FIFA o názvosloví, které je oddělené od všech našich zbylých oficiálních partnerství a licencí napříč fotbalovým světem,“ prozradil Weber.

Jinými slovy to vypadá, že podle EA značka FIFA nestojí na jméně. Weber specifikuje, že v EA mají přes 300 individuálních licenčních partnerů, kteří jim zpřístupňují na 17 tisíc sportovců napříč 700 kluby, které mohou nechat běhat po stovce skutečných stadionů ve 30 světových ligách.

„Neustále investujeme do partnerství a licencí, které jsou pro hráče nejdůležitější. Díky tomu je naše hra jediným místem, kde si můžete zahrát autentické ligy, jako je UEFA Champions League, UEFA Europa League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga a LaLiga Santander,“ dodává Weber.

Ve zkratce: Jelikož název FIFA není navázaný na zbytek hry, jejím přejmenováním by nedošlo ke ztrátě těch licencí, které jsou skutečně důležité. Vyvázáním se z této licence by EA pravděpodobně ušetřila něco z nákladů na hru, která pouhý týden po svém vydání má již přes 9 milionů hráčů, a navíc by se vyhnula spojování s organizací, jejíž pověst je po minulých korupčních skandálech značně pošramocená.

Tipnete si, jak by se FIFA v budoucnu mohla jmenovat?