EA prý zrušila připravovaný, ale neoznámený remake Dead Space 2

11. 4. 2024 8:06 | Novinky | autor: Adam Homola

EA vyvrátila tvrzení, že se chystá remake Dead Space 2 poté, co se objevily zprávy o zrušení projektu kvůli špatným prodejům remaku prvního dílu. V oficiálním prohlášení pro IGN vydavatel zdůraznil: „Obvykle se k fámám nevyjadřujeme, ale tato historka není nijak podložená.“

O údajném zrušení vývoje totiž původně informoval leaker Jeff Grubb, který svoje zdroje ale pochopitelně nejmenoval. Tvrdil, že v EA na remaku Dead Space 2 skutečně pracovali, a že projekt měl dokonce i kódové označení.

Pak si ale v EA měli podle Grubba svoji strategii rozmyslet, přičemž na vině mají být (z pohledu managementu EA) slabé prodeje remaku jedničky. Toho se mimochodem prodalo přes dva miliony kusů.

[Game Mess Mornings]



According to @JeffGrubb, EA Motive was working on a 'Dead Space 2' Remake which was in concept phase but got cancelled/shelved because of the lackluster sales of the first Remake.



They are now working on Iron Man and Battlefield.https://t.co/iqv0EGNXJX pic.twitter.com/LziW0qx72X — Knoebel (@Knoebelbroet) April 10, 2024

Grubb pak na popření EA zareagoval tím, že zdůraznil jeho nejasnost a naznačil, že absence vyvrácení konkrétních nepřesností v prohlášení EA ponechává prostor pro pochybnosti o upřímnosti sdělení. Zkrátka jde prý jen o kontrolu škod a zachování jména a hodnoty firmy. V Motive se tak mají zaměřovat především na Iron Mana a další Battlefield, nikoliv na další předělávku Dead Space.

Je tedy otázkou, co se vlastně děje, když na jedné straně stojí Grubb tvrdící A, zatímco na straně druhé je EA tvrdící (nekonkrétní) B. Možná se tak na remaku Dead Space 2 skutečně pracovalo, nicméně v této fázi je těžké vědět, komu vlastně věřit – jestli nejmenovaným zdrojům Grubba, nebo mluvčí EA.

I give you my permission to believe EA if you want, but whenever a company says "that isn't true" but they don't specify which part of the story they are talking about, well ... yeah.



Dead Space 2 was definitely being planned. It had a code name. And they aren't making it now. https://t.co/JgcMcuXUav — Grubb (@JeffGrubb) April 10, 2024

EA si ze sci-fi hororu sice nikdy neudělali něco jako vlastní Resident Evil, ale minimálně jednička a dvojka byly opravdu povedené kousky, které za hřích stojí a ona ani ta trojka nebyla vyloženě k zahození.

Jenže jestli EA opravdu nahlíží na prodeje remaku prvního dílu jako na zklamání a čekali výrazně víc, může to znamenat, že se nejen nedočkáme remaku dvojky, ale ani žádného nového plnohodnotného dílu.