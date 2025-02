EA prosí o pomoc s novým Battlefieldem

4. 2. 2025 12:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Battlefield 2042 byl nejen kritický, ale i finanční provar, a proto si v EA další kroky slavné značky onlinových stříleček hodlají lépe pojistit. Tvrdí to alespoň v rámci nové iniciativy Battlefield Labs, který má do vývoje nového dílu zapojit i oddanou komunitu. Právě ignorování hlasů hráčů minimálně z části vedlo k tomu, že spousta pro sérii známých a populárních prvků při vydání Battlefieldu 2042 chyběla, a když se o několik měsíců později do hry dostala s updatem, málokdo ji už vzal na milost.

Na stránkách se nyní můžete zaregistrovat do programu Battlefield Labs, který hodlá každý koncept ještě pořádně na hráčích otestovat, získat zpětnou vazbu a co nejlépe ji zakomponovat do hry. A protože každý tester bude muset podepsat NDA, jde o jedinečnou možnost dostat se do velmi rané verze hry a možná její výslednou podobu skutečně ovlivnit.

Začínají se postupně testovat herní pilíře, jako jsou přestřelky a destrukce, následně se bude odlaďovat vyvážení zbraní, vozidel a předmětů, aby jako poslední dílky do skládačky zapadly mapy, režimy a dynamika v družinách. Testovat se budou převážně módy Conquest a Breakthrough, které EA považuje za srdce série. Vrátí se také systém tříd (assault, engineer, support a recon), který například při spuštění Battlefieldu 2042 chyběl.

Ve videu výše můžeme vidět několik záběrů z nového Battlefieldu – systém destrukce je opět na technologické špičce, vrátit by se měla současná moderní válka podobně jako ve třetím nebo čtvrtém díle. Počítá se taky s tím, že ve hře bude platforma Battlefield Portal, která mixuje staré zbraně a mapy. Záběry z hraní zjevně ukazují Blízký východ, takže možná zavítáme do nějakého současného konfliktu.