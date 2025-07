Dying Light: The Beast srpen nakonec nestíhá. Techland si bere čas na vypilování

25. 7. 2025 15:15 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Začátkem týdne jste si na Games mohli přečíst dojmy z hraní Dying Light: The Beast, podle kterých mimo jiné půjde o nejbrutálnější díl. Techland by ale zároveň chtěl, aby byl i nejlepší. Proto se na poslední chvíli rozhodl zombie akci o nějaký čas odložit.

Příznivci bujaré likvidace infikovaných nemusí vysloveně smutnit, posun není zvlášť velký. Studio si bere dodatečné čtyři týdny na „začištění“ jednotlivých aspektů a vyhlazení přebývajících bugů. Snahy se snad projeví pozitivně a 19. září vyjde vypilovaný projekt, který udělá radost všem fanouškům.

zdroj: Techland

„Naším cílem vždy bylo vytvořit z Dying Light: The Beast nejlepší hru série, jakou jsme kdy vydali. Abychom tento slib naplnili, rozhodli jsme se posunout datum vydání na 19. září 2025, čímž získáme další čas na vylepšení,“ stojí v oficiálním oznámení.

Ten samý text je zároveň nadšený z pozitivní odezvy, kterou tým dostal po vydání dojmů. Je vděčný za neutuchající snahu fanoušků, kteří si je přečetli a prozkoumali každý detail. Tím vším vznikla zpětná vazba, kterou si studio vzalo k srdci, identifikovalo potenciální třecí plochy, které je nutné ještě doupravit, a proto se The Beast odkládá.

Změny zahrnují úpravy balancu některých herních prvků, přehlednější uživatelské rozhraní, zlepšení fyziky či zkrášlení filmečků a animací postav i další detaily.

Celek si uvědomuje, že odklad mnohé nepotěší, nicméně slibuje, že ho vynahradí chystanými zprávami, které hráče zaměstnají až do vydání. Brzy tak nabídne třeba bližší pohled na herní gore a na srpnovém Gamescomu v Kolíně nad Rýnem bude k dispozici hratelné demo. Nadále platí, že Dying Light: The Beast vyjde na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S a Xbox One.