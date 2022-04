Dying Light 2 dostává New Game +

30. 4. 2022 9:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Dying Light 2 Stay Human dorazil na trh letos v únoru a vývojáři z polského Techlandu své nejnovější dítko vyslali na svět s velkorysým příslibem podpory, která má trvat celé roky. Není důvod jim nevěřit, ostatně o první díl zombie parkouru se starali příkladně. Pokračování se nyní dočkává další aktualizace se zásadním prvkem.

Je jím populární režim New Game +, tedy možnost rozehrát příběh znovu od začátku, ovšem se všemi odemčenými schopnostmi a získaným vybavením z předchozího průchodu. Zároveň v tomto módu můžete najít další inhibitory a plnit platinové úkoly v rámci výzev. Připravte se ale na zvýšenou obtížnost a nové modely chování některých nepřátel. Přibyde také nová legendární třída zbraní.

Nový update přináší i opravy a vylepšení do kooperativního režimu, a dokonce i nový typ nakaženého, s nímž se můžete setkat v misi Something Big Has Been Here. Verze pro novou generaci konzolí dostaly nově do vínku možnost upravit si FOV, Techland také opravil bugy v některých questech a vypořádal se s dalšími technickými nedostatky. Kompletní soubor změn naleznete zde.

Dying Light 2 Stay Human je k dispozici na PC a současné i minulé generaci konzolí, v plánu je i cloudová verze pro Switch. V naší recenzi si hra odnesla solidní hodnocení 8/10.

zdroj: vlastní video redakce