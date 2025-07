Durinův lid se vrátí do Trpasluje v rozšíření pro The Lord of the Rings: Return to Moria

29. 7. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Trpasličí survival The Lord of the Rings: Return to Moria nebyl při vydání tím vysněným návratem do malebného světa J. R. R. Tolkiena, jaký by si fanoušci možná přáli, ale Free Range Games krumpáč nad Trpaslují ještě nelámou. Po vydatných obsahových updatech se letos hra rozšíří o oficiální DLC Durin's Folk.

Dodatek přepracuje především konec hry pokračujícím příběhem a novými herními mechanismy, o kterých toho tvůrci zatím mnoho neřekli. Dá se ale předpokládat, že se budeme starat o znovuosídlení Morie. To by mohlo znamenat třeba nějaké prvky budovatelské strategie a postupný návrat slávy zašlým síním Khazad-dûm. Komunita dlouho volá po přidání nehratelných postav, což by přesně noví obyvatelé starého trpasličího města mohli symbolizovat.

Po vydání se hra dočkala například sandboxového režimu a pestřejší procedurality včetně nových oblastí, která z Morie udělala o trochu krásnější místo k objevování. Kovařinu zase obohatily nové recepty na výrobu zbraní a brnění. V neposlední řadě došlo i na novinky v systému stavění, který rozšířil možnosti kreativního vybití při opětovném osídlování podzemního města.

Původní hru, tak jak vyšla, hodnotil Honza Slavík šestkou: „Průměrný survival, jehož funkční, ale nenápaditá herní stránka nabízí jen to, co už jsme opakovaně viděli jinde. Nezvládá zaujmout příběhem ani bojem, jediná opravdová přednost je poutavé prostředí a zpracování reálií Pána prstenů. Což znamená, že pokud vás Tolkienův svět nezajímá, nestojí za pozornost ani Return to Moria.“