Druhý ročník Czech Game Show seznámí Japonce s českou nezávislou herní scénou

26. 9. 2023 16:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

V roce 2021 uspořádalo České centrum Tokio ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky a agenturou CzechInvest v japonském hlavním městě výstavu, na které se místním obyvatelům představily přední české hry včetně Kingdom Come: Deliverance, Creaks nebo Someday You'll Return. Projekt zjevně zaznamenal úspěch, proto se po dvouleté pauze vrací jako Czech Game Show vol. 2 – Innovative Indies.

Výstava si tentokrát dává za cíl návštěvníky seznámit s českou nezávislou herní tvorbou, která jasně odkazuje na sílící vzestup tuzemského herního průmyslu.

Ve výstavním sálu Českého centra Tokio návštěvníci naleznou informace o historii českých her, ukázky z konceptuálních výkresů, doprovodná videa, sběratelské edice a další artefakty, které jsou s nimi spojené. Hlavní atrakcí jsou ovšem čtyři herní zóny, kde si hosté zahrají celkově dvanáct českých titulů.

Mezi potvrzenými účastníky figuruje tuze oblíbené brněnské studio Amanita Design, které zde představí svou novinku Phonopolis. Ze stejného města jim sekunduje Ashborne Games s připravovaným Last Train Home. Chybět ale nebudou ani znojemští Attu Games a jejich vyšívaná adventura Scarlet Deer Inn. Mezi další účastníky patří Charles Games s Beecarbonize nebo autoři Bulánků ze Sleep Teamu.

zdroj: Foto: České centrum Tokio

Nedílnou součástí výstavy je přehlídka queer her z rodící se české queer gaming scény. Výběr měl v tomto případě na starosti No Fun Kolektiv, který se problematikou zabývá a jehož členy jsou třeba Ondřej Trhoň nebo Alex Petrova.

Všechny hry zařazené do této sekce buď přímo zpracovávají LGTBQ+ tematiku, nebo se alespoň mohou pochlubit ojedinělým přístupem k tvorbě herního zážitku. Jmenovitě jde o tituly Dykes on Hykes, No Body is Born Clean, Ultraviolet Lavender, Fast nad Furryous a Lupins.

„Prezentovat japonskému publiku české hry má smysl. Czech Gameshow, totiž jasně ukazuje, že Češi umí svůj bohatý kulturní kapitál, který je v Japonsku většinou spojován především s klasickou hudbou, animací a loutkovým divadlem, inovativně využít pro tvorbu moderních her s jasným společenským přesahem, které se těší oblibě po celém světě,“ okomentoval výstavu Jakub Válek s Českého centra Tokio.

Výstava se koná od 25. září do 31. října. Termín organizátoři zvolili hlavně s ohledem na proběhlou Tokyo Game Show, na kterou může výstava volně navázat. Celému projektu 22. září předcházela vernisáž s prezentací studia Amanita Design.