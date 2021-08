Druhý Pathfinder vypadá v novém videu skvěle. Dočkáme se soubojů armád po vzoru HOMAM

13. 8. 2021 8:00 | Novinky | autor: Jiří Svák

Vydání RPG Pathfinder: Wrath of the Righteous se rychle blíží - hra doputuje na PC přesně za 3 týdny, tedy 2. září. Vývojáři se nás tak snaží nalákat novým trailerem, v němž ve zhuštěné podobě ukazují, co všechno ostrá verze nabídne nového.

Graficky vypadá Pathfinder: Wrath of the Righteous podobně jako přecházející díl, ostatně běží na stejné verzi enginu Unity. Nové je ale uživatelské rozhraní, které působí více přehledně a návodně, což je vylepšení, které hra velmi potřebovala. V Pathfinder: Kingmaker jsem měl místy pocit, že některé důležité informace hra prezentuje poněkud nesrozumitelně, což mohlo občas způsobit nepochopení herních mechanismů nebo třeba zmatky při správě království.

zdroj: Owlcat Games zdroj: Owlcat Games

Druhému Pathfinderu pořádně nabobtnají možnosti editoru postavy. Kromě širšího spektra ras, povolání a specializací, o kterém jsme se dozvídali v průběhu kickstarterové kampaně, si budete moci svého avatara mnohem více přizpůsobit k obrazu svému. V editoru přibyly volby pro úpravu vzhledu, ať už jde o tvář, vlasy, vousy, nebo třeba barevné odstíny oblečení.

Ve videu došlo i na záběry jízdy na koni či jiném osedlatelném zvířeti (ano, dočkáme se třeba i dinosaurů), což byl rovněž jeden z dodatečných cílů, na který přispěvatelé v rámci crowdfundingu vybrali peníze. Ze hřbetu svého mazlíčka budete moci i bojovat.

zdroj: Owlcat Games

Vedle původního pauzovacího režimu bude ve hře už od začáku přítomný i plnohodnotný tahový mód, mezi kterými bude možné libovolně přepínat. Trošku mám ale obavu o hráče, kteří budou chtít druhý díl odehrát exkluzivně na tahy. Prostředí dobývání předpokládá velké množství jednotek, aby scéna působila opravdu jako bitevní vřava, což trochu koliduje s ideálním designem tahových soubojů, kterým vyhovuje spíše menší množství zajímavých příšer a méně časté střety. Houfy slabých pěšáků mohou tahové souboje nepřiměřeně prodlužovat, což může být po chvíli únavné. Tohle byl v pozdější fázi hry problém i v případě definitivní edice Pathfinder: Kingmaker, tak doufám, že to v novém díle vzali autoři v potaz.

Jako nejzajímavější novinka se mi ale jeví strategická mapa, na níž povedete svou křížovou výpravu proti démonům. Své armády budete moci posílat do bitev, které se očividně odehrávají na čtvercovém poli podobně jako v sérii Heroes of Might and Magic. Namísto správy království, která byla doménou prvního dílu, se tak budete starat o dobývání území, morálku vojska a jednotlivé strategické bitvy, což zní velmi dobře.

zdroj: Owlcat Games zdroj: Owlcat Games

Novinkou oznámení je také datum vydání pro konzole. Pathfinder: Wrath of the Righteous se na Xbox One a PlayStation 4 podívá v příštím roce, konkrétně 1. dubna 2022. Od vydání na PC je to poměrně dlouhá doba, ale chápu, že autoři musí v mezičase plně přizpůsobit uživatelské rozhraní pro ovládání na gamepadu. Verze pro PS5 a Xbox Series X|S je v plánu, ale nic konkrétního o ní nepadlo. Majitelé nových konzolí se tak alespoň ze začátku pravděpodobně budou muset spokojit s režimem zpětné kompatibility.