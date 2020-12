Druhoválečné RPG Broken Lines dostalo novou kampaň se zombíky

15. 12. 2020 12:41 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Broken Lines byly jedním z příjemných překvapení začátku letošního roku. Taktické RPG sledovalo vztahy a osudy odvážných hrdinů protloukajících se bojištěm druhé světové války a svým pojetím dalo vzpomenout na zlaté časy s Jagged Alliance. Hra kombinovala taktické plánování s realtimovým soubojovým systémem a celkově vzato se opravdu povedla, o čemž se dočtete víc v naší recenzi.

Že už máte dohráno a chtěli byste nášup? Máte ho mít! Tvůrci po 10 měsících vydávají první DLC The Dead and the Drunk maskované za bezplatný update. Jako by nám tím říkali: „Šťastné a veselé!“

Mrtví a opilí je prvním z plánovaných rozšíření Broken Lines a přidává novou příběhovou kampaň. Ta si představuje, že Němci dotáhli do konce zrůdné experimenty a stejně jako v Call of Duty či Sniper Elite se jim povedlo oživit mrtvé.

Spojenečtí vojáci tak mají o starost navíc. Z jedné strany se na ně valí živí nacisté, ze druhé nemrtvá horda. Aby voják něco takového ustál, musí si dát do nosu. Naštěstí přichází na scénu místní obchodník Izkor se svým prapodivným špiritusem, který udrží oddíl v dobré náladě a agresivním módu.

Z testování nové kampaně tvůrci usuzují, že nový obsah by vám měl v průměru vydržet na 2 až 3 hodiny, ale dá se natáhnout až na 5 (podle 26 z 260 testerů). Do kampaně se můžete pustit hned teď, a pokud Broken Lines ještě nemáte, na Steamu je lze ukořistit s 30% slevou.