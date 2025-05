Druhá řada seriálového Falloutu zavítá do New Vegas. Premiéru odvysílá v prosinci

13. 5. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Druhá řada seriálu Fallout má dotočeno – natáčení skončilo v květnu 2025. První série, která se objevila na Prime Videu v dubnu 2024, si získala chválu kritiků i hráčské komunity. Od té doby ale uplynul rok a otázka zní: Kdy dorazí druhá série a jaký bude vyprávět příběh?

Na odpověď už naštěstí není třeba dlouho čekat. Studio Kilter Films společně s Prime Video oficiálně oznámily, že pokračování postapokalyptického hitu dorazí v prosinci 2025. Zároveň se objevily dvě krátké upoutávky, které potvrzují, že se děj tentokrát přesune do legendárního New Vegas – města hazardu, mutantů a frakcí, které fanoušci znají ze hry Fallout: New Vegas z roku 2010.

First teaser for ‘FALLOUT’ Season 2



Premiering December 2025 pic.twitter.com/I3yeMUJe9Z — ScreenTime (@screentime) May 13, 2025

Druhá řada bude dál rozvíjet příběhy postav Ghúla (Walton Goggins), Lucy (Ella Purnell) a Maxima (Aaron Moten). Podle uniklých informací se navíc objeví i slavné frakce jako Caesarova legie a smrtícího Deathclawa.

V následujících měsících se dá očekávat víc ukázek i podrobností. Dá se předpokládat, že plnohodnotný trailer s přesným datem premiéry dorazí na konci října – tedy v době, která je pro fanoušky Falloutu symbolická. Právě tehdy totiž vyšla první hra a zároveň tehdy 23. října 2077 v herním světě dopadly bomby, které zničily svět.