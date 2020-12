Dorazily první záběry z krásného a trochu zvláštního RPG Book of Travels

3. 12. 2020 7:45 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Tvůrci ze studia Might and Delight se se svou příští hrou Book of Travels snaží o zrození nového žánru. Sami ho nazývají TMORPG, kde písmeno T znamená „malé“ (tiny). Netvoří nic gigantického, kde by se hráči potkávali na každém rohu, společně poráželi bossy a dělili se o loot. V Book of Travels bude na každém serveru jen několik hráčů a pravděpodobnost, že na sebe narazíte, bude opravdu malá. To aby každé takové setkání bylo nezapomenutelné.

O vaši pouť otevřeným světem poskládaným z menších lokací tu půjde především. Nepočítejte s žádným zastřešujícím příběhem, ve kterém by figurovalo dobro a zlo a světu něco hrozilo. Budou zde úkoly, které budete plnit pro obyvatele malebných měst, ale ten hlavní důvod cesty si musíte určit sami.

Tvůrci hru konečně ukázali v chodu na půlhodině komentovaných záběrů, ze kterých je dobře patrné, že Book of Travels skutečně není dalším obyčejným MMORPG. V ukázce kupříkladu nedojde na jediný souboj. Ve hře je možnost bojovat s monstry či bandity, na které narazíte na cestách i mimo ně, ale stejně jako s ostatními hráči půjde o ojedinělá setkání, z nichž odejdete značně ovlivnění. Ze soubojů tedy možná i zmrzačení.

zdroj: Archiv

Book of Travels víc vsází na poklidné procházky krásně stylizovaným světem, na který neustále koukáte jako na plošinovku, ale pohyb máte zcela svobodný. Svět kolem vás je procedurálně generovaný, takže v tomto případě vám videa na YouTube nepomohou, kdybyste se náhodou někde zasekli či akutně potřebovali pomoct se survival prvky.

Tvůrci chtějí, abyste sami zkoumali jednotlivé regiony a zjistili, jaké suroviny se v nich nacházejí, jakým skillům se v nich můžete naučit a podobně. Skilly jsou pak důležitou složkou hry zastupující vylepšování vaší postavy. Učíte se je u konkrétních postav, tedy rybář vás může naučit rybolovu, někdo jiný vás zase naučí teleportaci, díky níž překročíte řeku, zatímco kdo ví od koho zjistíte, jak se proměnit v jelena, a pohybovat se tak po širých pláních rychleji.

Skilly zabírají různý počet odemčených slotů v závislosti na síle, takže se můžete vybavit několika slabšími skilly naráz, nebo třeba jen jedním skutečně mocným. A k vyvolání vybraných skillů potřebujete ještě umět magii dvou druhů. Jednak můžete uvazovat uzly, jejichž pozdějším rozmotáním se kouzlo vykoná, nebo se naučíte vařit čaj a jeho požití vám dočasně dodá nějaký efekt.

Book of Travels bude docela jinou hrou, přičemž z její nové ukázky není patrná síla MMO složky. Hru každopádně můžete hrát úplně sami, takže pro mě za mě mohlo rovnou jít o singleplayerové RPG. Ale třeba skutečně nepůjde zapomenout na setkání s živými hráči, a půjde tak o nedílnou součást převážně zenového zážitku, který můžete zakusit v příštím roce v předběžném přístupu.