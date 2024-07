Dokument o Psychonauts 2 dostal pokračování s výhledem do budoucnosti Double Fine

29. 7. 2024 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio Double Fine už téměř před dvěma lety vydalo velmi obsáhlý dokument, kde ve spolupráci s 2 Player Productions zmapovalo dlouhý vývoj skákačky Psychonauts 2. Tim Schafer a jeho tým v Psychodyssey nabídli velmi štědrý náhled za oponu na ploše 32 epizod, které stopáží dohromady překročily 22 hodin. A zřejmě se jim to stále zdálo málo, protože se dokument o uplynulém víkendu dočkal dalšího přídavku.

Díl, v pořadí už 33., s názvem We Wrote It Down má hodinu a půl, přičemž se v něm Double Fine ohlížejí za vydáním Psychonauts 2 i za událostmi, které následovaly po něm a po uvedení dokumentu.

Stojí za připomenutí, že zatím poslední hra studia vyšla v srpnu 2021, tedy v době, kdy byla stále aktuální pandemie covidu a tvůrčí tým si tak na launch párty kupříkladu jen pomalu přivyká na nepřítomnost respirátorů.

Samozřejmě nechybí ani výhled do budoucnosti, kde se nezávislé studio v mezičase stalo členem košaté rodiny Xbox Game Studios. Vedle akvizice přijdou na přetřes i další témata, v herním průmyslu stále aktuální, ať už jde o momentální vlnu propouštění, nebo třeba syndrom vyhoření.

A pokud vás zajímá, co v Double Fine kutí od dokončení Psychonauts 2, tak vězte, že se momentálně věnují vývoji spíše menších titulů. Jejich dokončení by jim tedy snad tentokrát nemělo zabrat devět let. Žádná z příštích her ale zatím není oficiálně oznámená.