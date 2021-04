Dokument Colette vyhrál prvního Oscara pro videohry

26. 4. 2021 16:20 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

V noci na dnešek proběhlo 93. udílení Cen Akademie a poprvé v historii v nich zabodoval herní projekt. Oscara za krátký dokument totiž získal snímek Colette, který vznikl coby součást Medal of Honor: Above and Beyond, druhoválečné střílečky ve virtuální realitě.

Colette od režiséra Anthonyho Giacchina vypráví příběh 92leté francouzské odbojářky Colette Marin-Catherine, která se poprvé od konce druhé světové války vydává do Německa, aby navštívila tábor nucených prací, kde před tři čtvrtě stoletím nacisti uvěznili a zabili jejího 17letého bratra.

Na emočně náročnou pouť se vypraví s mladou studentkou historie, přičemž podle producenta Mikea Dorana film poukazuje na to, že nejen odbojářská činnost během války vyžadovala velkou odvahu - vyžaduje ji i akt smíření se s vlastní minulostí.

24minutový dokument z produkce Oculus Studios a studia Respawn je ke zhlédnutí ve 2D, a to i samostatně mimo hru. Na rozdíl od Colette se totiž Medal of Honor: Above and Beyond příliš vřelého přijetí nedočkalo, a to i kvůli vysokým hardwarovým nárokům a instalačním souborům o velikosti 170 GB. Velkou část z nich přitom zabírají právě historické dokumenty s dobovým kontextem. Teď, když jeden z nich dostal Oscara, by se hra mohla dočkat větší pozornosti.

Na Colette se každopádně můžete podívat zdarma na YouTube, v Oculus TV nebo na webu deníku The Guardian.