Dokončení ambiciózního modu Archthrones pro Dark Souls 3 se blíží. Můžete si zkusit demo

18. 3. 2024 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Modifikace Archthrones pro Dark Souls III patří mezi nejambicióznější projekty modderské komunity v soulslike hrách. Jde v podstatě o mezidíl, pořádně hutné DLC, které vypráví vlastní příběh, ale je pevně ukotvené v dílech Hidetaky Mijazakiho a týmu FromSoftware. A přestože vydání hotového modu ještě nějaký ten pátek potrvá, můžete si teď vyzkoušet hratelnou ukázku.

Archthrones je vlastní interpretací nejen Dark Souls, ale i Demon's Souls, ve kterých se inspiruje především strukturou úrovní a rozvětvenými linkami úkolů. Má jít o přehlídku nejlepších a nejpamátnějších momentů série, včetně unikátních soubojů s bossy, nových zbraní, zbrojí, ale i herních mechanismů.

Ostatně jen vyčíslení novinek je velmi úctyhodné, mod totiž nabídne štědrou porci nového obsahu i těm, kteří znají všechny FromSoftovky nazpaměť i pozpátku. Čeká na vás 17 nových bossů, pokročilé a přepracované bojové pohyby, jako je například odrážení střel, a vybalancování téměř všech zbraní ve hře či nadabované nové postavy. To vše v kulisách pěti nových světů.

V traileru výše jistě poznáte známé arény Undead Settlement, Anor Londo, Cathedral of the Deep či Firelink Shrine. Všechny jsou ale pozměněné k nepoznání. Jen se připravte, že půjde snad o ještě tužší výzvu, než je u her od FromSoftware zvykem.