Do World of Tanks Blitz konečně dorazily československé tanky

24. 2. 2021 16:20 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Primárně mobilní, ale dnes již i počítačová a konzolová multiplayerová střílečka World of Tanks Blitz dostala nám blízké československé tanky. O jejich příchod do hry se postaral update 7.7 a už vám prakticky nic nebrání svézt se prvním českým tankem z technologického stromu, kterým je Škoda T 25.

Jedná se o tank VI. úrovně v rámci evropského stromu, což znamená, že se nejprve musíte propracovat ke švédskému Strv m/42 na V. úrovni. Československý strom poté pokračuje až do desáté úrovně tanky Konštrukta T-34/100 (VII. úroveň), TVP VTU Koncept (VIII. úroveň), Škoda T 50 (IX. úroveň) a TVP 50/51 (X. úroveň).

„Je to skvělý pocit, když do hry přivedeme nová vozidla, která si naši hráči mohou užít, a naše evropská komunita tato ocelová zvířata netrpělivě očekávala. World of Tanks Blitz si stáhlo téměř 15 % české populace, což je šílené! Tato nová vozidla jsou způsobem, jak poděkovat naší české komunitě za její odhodlání a vášeň,“ uvádí Andrey Ryabovol, produktový ředitel World of Tanks Blitz.

Hru si podle tiskové zprávy stáhlo již přes 1,5 milionu Čechů a na 450 tisíc Slováků. Českými tanky to ale nekončí, protože World of Tanks Blitz dostává ještě svého českého ambasadora, kterým je rapper Marpo – vášnivý hráč této hry.

zdroj: Zdroj: World of Tanks Blitz

„Jsem velmi nadšený z účasti na takovém druhu spolupráce. Je mi velkou ctí být ambasadorem ve hře World of Tanks Blitz a představit československé tanky obrovské komunitě World of Tanks Blitz. Protože jsem sám hráčem, jsem nadšený, že se mi tato nová vozidla dostanou do rukou, a budu rád, když se ke hře připojíte. Let’s do this!!” říká Marpo.

Rapper bude průchod československým stromem tanků streamovat na svém Instagramu 26. února od 21:00. V tento a následující den se s ním můžete potkat přímo ve hře pod přezdívkou mc_marpo, a pokud se vám to podaří, připíšete si 1 500 zlaťáků. Šťastný lov na Marpa!