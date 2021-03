Do Watch Dogs Legion se zpožděním dorazil multiplayer

10. 3. 2021 13:57 | Novinky | autor: Pavel Makal

Poslední díl hackerské akce Watch Dogs s podtitulem Legion vyšel už na konci loňského října a v naší recenzi si mnoho chvály nevysloužil. Multiplayerová složka v době vydání chyběla a autoři slibovali, že se jí dočkáme zkraje prosince. Už tehdy jsem v recenzi polemizoval nad tím, jestli v té době bude Legion ještě vůbec někoho zajímat, prosincový termín nicméně autoři stejně nestihli.

Pokud stále ještě brázdíte ulice virtuálního Londýna, případně si na ně z jakéhokoli důvodu brousíte zuby, asi vás potěší, že hra více hráčů je konečně k dispozici, a to na všech konzolových platformách, na nichž hra vyšla, a na Stadii. Majitelé PC verzí a předplatitelé služby Ubisoft + budou muset ještě pár dní čekat.

Multiplayer obsahuje několik režimů. Základem je free roam, kdy se v partě až čtyř hráčů můžete toulat Londýnem a plnit různé vedlejší mise a aktivity. Legion ale také obohatily nové kooperativní mise pro dvou- až čtyřčlenné týmy, které navíc mají představit nové herní mechanismy. Svůj skill můžete změřit v PvP režimu Spiderbot Arena, který představuje deathmatch pavoučích dronů.

Už 23. března bychom se měli dočkat první větší taktické operace (jakési variace na raid) pro čtyři hráče. Ponese název Leader of the Pack a má být prvním z mnoha obsahových updatů pro multiplayerovou složku Watch Dogs: Legion.

Kromě hry více hráčů se dnes majitelům season passu zpřístupnily dvě nové mise, Guardian Protocol a Not in Our Name. V té první budete lovit zdivočelou umělou inteligenci, ta druhá se týká ukradené identity.