Do Watch Dogs Legion konečně dorazí slibovaný multiplayer

23. 2. 2021 11:20 | Novinky | autor: Pavel Makal

V recenzi na Watch Dogs: Legion jsem zmiňoval, že multiplayerovou složku nelze hodnotit, protože vyjde až někdy v prosinci. A už tehdy jsem pochyboval o tom, zda v té době bude hra ještě někoho zajímat. V prosinci ovšem multiplayer nakonec nedorazil a kvůli řadě technických problémů ho Ubisoft výrazně odložil.

Nakonec se ho dočkáme 9. března, kdy do hry na všech platformách přibude v rámci bezplatného updatu. V rámci hry více hráčů se můžete zapojit do několika herních režimů, které obsahují jak kooperaci, tak nějaké to PvP.

Základním módem bude klasický free roam, v němž můžete s ostatními prozkoumávat zákoutí Londýna a plnit různé vedlejší aktivity. Dohromady lze vytvořit skupinu o čtyřech hráčích.

Přibydou také nové kooperativní mise pro dva až čtyři hráče s novými herními mechanismy. Leader of the Pack je taktická operace sestávající z pěti příběhových misí pro sehraný čtyřčlenný tým. Mělo by jít o náročný úkol pro hráče, kteří již pokořili základní hru a hledají další výzvu, klíčová bude sehranost a kvalitní vybavení.

Pokud místo spolupráce raději jdete ostatním po krku, můžete se zapojit do módu Spiderbot Arena, tradičního deathmatche, v němž čtyři hráči ovládají pavoučí drony.

Další variace multiplayerových módů by měly v budoucnu ještě přibývat. Majitelé season passu se v den spuštění multiplayeru dočkají také dvou nových misí. V průběhu letošního roku má hra obdržet větší příběhové DLC s názvem Bloodline, v němž se připomene protagonista první hry Aiden Pearce a populární Wrench ze dvojky.