Do The Crew Motorfest přibude celý nový ostrov i zápolení s policií

11. 6. 2024 13:30 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Ne, že by předchozí díly The Crew byly špatné, ale teprve havajskému The Crew Motorfest se podařilo najít tu správnou rovnováhu mezi arkádovým ježděním, velkým světem, který je zajímavý takřka na každém kilometru a smysluplnou činností, kde prostě bylo pořád co dělat. Tedy alespoň v rámci toho, co můžete dělat v autě, na motorce, v lodi či v letadle. A Havaj je prostě krásná.

Není tedy překvapivé, že Ubisoft sází jednu sezónu za druhou a na Ubisoft Forward oznámil plány rovnou na dva roky dopředu. A nejen tak ledajaké plány, protože do hry přibude rovnou celý nový ostrov Maui. Dojde k tomu v listopadu 2024, se startem páté sezóny, a nečekejte, že by mělo jít o nějaký malý ostrůvek, který se objeví kolem původního Oahu.

Pokud nejste zběhlí v havajské geografii, Maui je jen o něco menší než Oahu a ve hře zabere 100 kilometrů čtverečních. Najdete na něm spoustu různých prostředí od města Kahului, národní park Haleakalá a posvátné prameny Ohe’o, kam si nejspíš budete moct i zajet, což v reálu díkybohu nejde.

Další velkou novinkou pak bude nový PvE mód The Chase Squad. Oficiální tisková zpráva hovoří o tom, že tady nepůjde jen o to být první, ale v rámci nočních závodů se budete snažit zlikvidovat konkurenci i fyzicky. Jelikož se v traileru objevilo i policejní auto, hádám, že tu budou minimálně dva týmy a tvůrci budou díky specifické stylizaci moci popustit uzdu fantazii. Další informace se dozvíme v září, kdy bude The Crew Showcase.