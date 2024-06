Do survivalu Enshrouded přibyly hudební nástroje, ale i nová lokace

6. 6. 2024 14:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Survivalový hit Enshrouded se dočkal druhého obsahového updatu Melodies of the Mire, který krom jiného přidává do hry hudební nástroje. Hráči a hráčky se také dočkali nové lokace, questů, nepřátel a předmětů. Novinky představuje trailer, na který se můžete podívat výše.

Svoji fantasy kapelu můžete „vyzbrojit“ loutnami, harfami, bubínky a flétnami. Nástroje vyrobíte u nového NPC Valory of the Silverstrings. Počítá se s tím, že v budoucnu se seznam náčiní, které vyluzuje všelijaké zvuky, ještě rozroste.

Novou lokací je The Blackmire, který naleznete severně od Revelwoods. Zóna pro postavy na 13. až 15. úrovni je členitá díky vysokým stromům a temným údolím. I proto vývojáři ze studia Keen Games doporučují hráčům, ať si s sebou na průzkum raději vezmou přitahovací hák a kluzák. Najdete tam také nové nepřátele, materiály, úkoly, výzvy a dekorace.

Do hry přibývá také vůbec první sada zbraní, kterou je možné třímat v obou rukách – dýky. Milovníkům módy zase jistě udělá radost možnost transmogu, tedy změny vzhledu vybavení bez nutnosti obětovat důležité statistiky. Stejně tak nyní můžete skrýt rukavice a přilby, abyste se pochlubili třeba novým účesem.

zdroj: Keen Games

A konečně lze také procházet příběhem nezávisle na stavu serverů. To znamená, že můžete plnit úkoly, které má vlastník příslušného serveru už dávno splněné a vše se neodvíjí od jeho dosaženého postupu.

Enshrouded vyšlo v předběžném přístupu letos v lednu a okamžitě se vedle Palworldu zařadilo mezi survivalové hity.