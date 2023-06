Do Sea of Thieves míří obsah z Monkey Island

12. 6. 2023 16:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Online pirátský simulátor Sea of Thieves vítá crossover, který se pro hru nabízel od samého počátku. Do hry totiž přistane obsah z kultovních adventur Monkey Island. Na oznamovací trailer se můžete podívat výše. Datadisk The Legend of Monkey Island vyjde ve třech částech a každá přinese jinou část dobrodružství s ikonickými postavami.

Setkáte se s Guybrushem, Elaine, zombie pirátem LeChuckem a zbytkem ansáblu hrdinů komediální adventury. Přibudou i nové lokace jako titulní Opičí ostrov a ostrov Mêlée. Příběh pokračuje po svatbě Guybrushe s Elaine, která se udála na konci třetího dílu Curse of the Monkey Island. Novinkou nebudou jen kosmetické předměty a příběhové mise, Sea of Thieves dostane i stylové point and click minihry.

Přestože si DLC bere největší porci inspirace z prvních dvou dílů Monkey Island, otec adventurní série Ron Gilbert na hře nepracoval. „Ani jsem o tom nevěděl. Celá věc se stala za mými zády,“ uvedl autor patálií Guybrushe Threepwooda. Poslední díl slavné adventury vyšel loni v Return to Monkey Island a u nás v recenzi si vysloužil devítku.

The Legend of Monkey Island dorazí do Sea of Thieves 20. července a hned prvním dnem bude k dispozici v předplatném Game Pass. Trojice obsahových balíků pak bude vycházet každý měsíc.