Do Montany v 60 FPS. Far Cry 5 dostává update pro PS5 a Xbox Series

17. 3. 2023 11:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Vítejte v Hope County, kraji kultistů, pošuků, vidláků a divoké zvěře. Přesun z exotických destinací Afriky, tropických ostrovů a velehor Himálají do střídmější Montany byl svého času pro sérii Far Cry poměrně odvážným krokem. V pátém díle na nás čekala sice pořád ta samá střelená hratelnost a zdivočelá akce, ale Joseph Seed, hlavní záporák a prorok v jednom, dle mého patří na piedestal charismatických antagonistů hned vedle Vaase a Pagan Mina. Far Cry 5 slaví pětileté jubileum a Ubisoft k výročí pro hráče přichystal patch pro moderní konzole.

You've been waiting long enough… Welcome to Hope County!



Experience Far Cry 5 in native 60 FPS - available for PS5 & Xbox Series consoles … NOW!#FarCry5 will also have a FREE WEEKEND from March 23-27 on all consoles & PC.



To znamená, že si střílečku zahrajete na Xbox Series X/S a PS5 v plynulých 60 snímcích za vteřinu. Navýšení se samozřejmě týká nejen základní hry, ale všech tří DLC: Hours of Darkness, Lost on Mars a Dead Living Zombies.

Ždímat výkon konzolí nebudou jen „efpéeska“, ale i vyšší rozlišení. Na Xboxu Series X počítejte se 4K, PlayStation 5 hru rozjede ve 2K a majitelé Xbox Series S si Far Cry 5 zahrají ve standardním FullHD.

Je nutné podotknout, že krom vyššího rozlišení a plynulejšího obrazu nedostanete nic navíc. Žádná grafická vylepšení, dodatečný obsah ani třeba důmyslnější práci s haptickou odezvou ovladačů DualSense. Mezi aktualizacemi pro současnou generaci konzolí tak jde spíše o nutné minimum. Je to ale skvělá příležitost pro všechny, kterým se nelíbil Far Cry 6 a rádi by se do předchozího dílu vrátili, případně jej vyzkoušeli úplně poprvé.

Far Cry 5 je momentálně v 85% slevě v obchodě Ubisoftu a v PlayStation Store. Navíc si hru budete moct od 23. do 27. března vyzkoušet zcela zdarma v rámci bezplatného víkendu. Samozřejmostí je přenos postupu do plné hry v případě, že se rozhodnete si ji zakoupit.