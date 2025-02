Do konzolového závodu by mohl vstoupit další hráč

4. 2. 2025 11:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Konzolový závod nabírá zajímavé obrátky. Zatímco se chystá Nintendo Switch 2 a Microsoft výrazně přehodnocuje svoji roli v rámci exkluzivit a cloudového hraní, možná se dočkáme dalšího hráče, který si pro sebe bude chtít uzmout svou část trhu.

Podle spekulací a informací leakera eXtas1se plánuje s vlastní konzolí vyrukovat Valve, kde pracují také na nových iteracích Steam Controlleru a nového VR headsetu. Konzole má být přímý konkurent PS5 a Xboxu Series X/S.

Díky propojení se Steamem by mohlo jít o zajímavou a výkonnější verzi Steam Decku pro obýváky s vlastními periferiemi Valve. Není tak těžké si představit nový, tmavě šedý ekosystém. Na cesty se Steam Deckem a doma nerušeně díky cloudovým savům pokračovat na „velké“ konzoli.

Kartami by konzole se Steamem mohla zamíchat i v případě exkluzivit. Jak by se asi Sony stavěla k portování PS exkluzivit na Steam, kdyby si je lidé mohli najednou zahrát i doma na zařízení, které PlayStationu přímo konkuruje? Microsoft by takové problémy řešit nemusel, protože se stejně vydává multiplatformí cestou.

Valve zkazky zatím nekomentovalo, ostatně nemá ve zvyku se k šeptandě vyjadřovat (asi je to dáno dlouholetými spekulacemi o Half-Life 3).