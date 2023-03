Do Crusader Kings III už brzo dorazí Hra o trůny

31. 3. 2023 14:10 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Crusader Kings III jsou i bez fanouškovských modifikací naprosto parádní strategií a triumfálním úspěchem zkušeného studia Paradox. Zahrát si na středověkého krále nebo královnu, prožít si vzestup a pád celých dynastií, prozkoumat staletí evropské feudální politiky, hrát za muslimy ve Španělsku nebo hinduisty v Indii, křesťany ve Skotsku nebo animisty v Ghaně, to samo o sobě vydrží na stovky hodin zábavy.

Přesto spousta fanoušků včetně mě od samého počátku vyhlíží jednu konkrétní modifikaci, která do mechanik Crusader Kings sedne jako málokterá jiná, jak se už ostatně ukázalo v minulém díle. Jedná se o CK3AGOT, kompletní převedení celé hry do světa Hry o trůny nebo Písně ledu a ohně, chcete-li. A právě do tohoto očekávaného modu se už brzo pustíme.

Zápas o Železný trůn se všemi soupeřícími rody, intrikujícími vladaři a složitými rodinnými svazky vypukne 14. dubna, tedy přesně za dva týdny. Bude to zatím jenom otevřená beta verze, nečekejte úplně všechny prvky, které nadšení dobrovolníci z řad autorů hodlají v budoucnu přidat. Půjde ale o plně hratelný zážitek včetně krásných modelů postav i pamětihodností na mapě. Jen se podívejte na trailer:

Mapa Západozemí vypadá prostě k sežrání. Jak jste ovšem možná pochopili z videa, zatím se budeme muset spokojit s jediným startovním datem, počátkem Robertova povstání, které v knihách odstavilo od moci rodinu Targaryenů a nahradilo ji novou baratheonovskou dynastií. Vy samozřejmě můžete historii změnit, hrát třeba za krále Aeryse, za Mace Tyrella, případně za neutrálního Tywina Lannistera.

Nebo se ujmete otěží povstalců a budete Robert, Ned Stark, Jon Arryn, Hoster Tully – případně někdo z jejich poddaných, kdybyste si chtěli osahat nižší stupínky politiky Západozemí. Kdo říká, že nemůžete být Karstark? Bolton? Florent? Mallister? Kterýkoliv z méně významných rodů, které v chaosu války vlastnoručně dotáhnete k velikosti?

Můžu vám na rovinu říct, že já osobně už se obrovsky těším. Projekt dlouhodobě sleduju na Redditu a s každým dalším updatem mu víc a víc věřím, když vidím pečlivost, profesionalitu a odhodlání, s nimiž autoři ke svému dítku přistupují. Tohle by pro mě mohlo Crusader Kings III oživit ještě víc než libovolné DLC, které teď zrovna chystají v Paradoxu.