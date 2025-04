Do Baldur's Gate III míří fanouškovské DLC s novou oblastí

9. 4. 2025 13:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Pokud byste chtěli na opuštěný ostrov jen s jednou hrou, klidně si vystačíte se hrou roku 2023 – Baldur's Gate III. Nejenže v základu vám jedno dohrání pravděpodobně zabere víc než sto hodin (a budete ji kvůli různým možnostem chtít dohrát vícekrát), ale díky uvolněným modovacím nástrojům začíná hra žít vlastním životem z píle komunity.

zdroj: Larian zdroj: Larian

Mezi připravovanými modifikacemi se rýsuje jedna obzvláště ambiciózní. Tvorba moddera s přezdívkou SquzallyDaBeanz nese název Act Two Expansion a přinese zcela novou oblast, která bude sloužit jako předěl mezi druhým a třetím aktem.

Nově přidaný region nabídne řadu lokací, dungeonů, soubojů, předmětů i hádanek, přičemž stylově a rozsahem má připomínat divočinu z prvního aktu. Tvůrce zdůrazňuje, že se mod zaměří především na průzkum a boj, nikoliv na komplexní příběhové linie – i když střípkům příběhu se taky nebude úplně vyhýbat.

Dějově bude fanouškovské rozšíření zasazené mezi putování družiny z Shadow-Cursed Lands do Baldur's Gate. Vaše skupina se musí vypořádat s postupující armádou Absolutna a najít způsob, jak překročit řeku Chionthar, než se zapojí do bitvy v Rivingtonu. Mod je plánovaný pro postavy mezi 8. a 10 úrovní a měl by být navíc přátelský k dalším fanouškovským úpravám. Dokonce bude podporovat i multiplayer!

Vzhledem k přísnějším pravidlům pro schvalování obsahu na konzolích zůstane Act Two Expansion exkluzivní pro PC. Tvůrce plánuje vydání ještě do konce roku 2025, zájemci mohou vývoj sledovat prostřednictvím Patreonu.