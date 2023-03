Dnes vychází hvězdná česká střílečka Crime Boss: Rockay City

28. 3. 2023 13:23 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Během dnešního dne na pulty obchodů doputuje hned několik her. Je mezi nimi nejen PC verze The Last of Us: Part I, ale také třeba ekologická strategie Terra Nil. A zapomenout samozřejmě nesmíme ani na českého zástupce Crime Boss: Rockay City.

Střílečka od brněnského celku Ingame Studios láká především na to, že v ní potkáte hromadu vyhaslých či polovyhaslých hollywoodských hvězd a legend, jako je Michael Madsen, Danny Trejo, Vanilla Ice, Danny Glover, Kim Basinger či samotný Chuck Norris.

Tyto postavy se budou pohybovat v 90. letech na slunné Floridě, kde vás čeká výlet do mafiánského podsvětí, ze kterého se pokusíte získat trochu pro sebe. Takové plány se ale samozřejmě neobejdou bez komplikací, takže vás čekají přestřelky s nepřátelskými gangy i muži zákona.

Jak odhaluje jedna z ukázek, loupit a zabíjet budete v rámci jednoho ze tří dostupných režimů. Baker's Battle představuje příběhovou kampaň, kde okusíte vzestup Travise Bakera (Michael Madsen), proti kterému bude stát v roli šerifa Chuck Norris.

Jestli se ale chcete dostat do akce hned, je možné využít režim Crime Time, který zde zastupuje roli rychlé hry. Mód Urban Legends před vás zase postaví šest menších kampaní složených ze tří misí, které se zaměřují především na kooperaci. Avšak projít je můžete i v sólu za doprovodu parťáků s umělou inteligencí.

zdroj: 505 Games

Víceméně ale vždy platí, že alfu a omegu v celém zážitku tvoří jednotlivé loupeže. Proto se hře občas přezdívá „české Payday“. Přilepšit si můžete výletem do bank, barů, skladů či prodejen a každý z cílů oplývá trochu jinou výzvou. Při těchto akcích taktéž můžete využít kradmého postupu a alespoň trochu taktičtějšího přístupu.

Recenze ještě na světě nejsou, ale docela dobrý obrázek o hře si můžete udělat z přehledu zahraničních dojmů. Z nich se dá vyčíst, že jednotlivé redaktory Crime Boss: Rockay City příliš neoslovilo, a to ani po akční, ani příběhové stránce. Navíc stealth častokrát příliš nefungoval a většina situací se stejně zvrhla do bezhlavého střílení nabíhajících nepřátel.

zdroj: 505 Games

V případě zájmu musíte navštívit Epic Games Store, kde má hra časovou exkluzivitu. Do dnešních 18:00 lze využít předobjednávkové slevy, takže vás Crime Boss vyjde na 752 korun. Následně cena povyskočí na 940 korun. Exkluzivita by měla vypršet v červnu 2024, poté se titul podívá i na Steam.

Konzolisté na PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S se do virtuální verze Floridy z 90. let vydají v červnu tohoto roku.