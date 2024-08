Dnes odpoledne proběhne další Nintendo Direct bez her od Nintenda

Nintendo na letošním Gamescomu absentovalo, což se japonská firma rozhodla alespoň trochu vynahradit dalším pásmem Direct. Odvysílá ho už dnes, 27. srpna, v 16 hodin. Prezentace potrvá zhruba 40 minut, věnovat se bude hrám od třetích stran a nezávislých studií, které v blízké době vyjdou na Switchi. Neočekávejte tedy žádné novinky o blížící se The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ani o nástupnické konzoli.

Dnešní vysílání trochu netradičně zkombinuje dvojici segmentů: Nintendo Direct Partner Showcase, věnovanou vysokorozpočtovým hrám od studií mimo Nintendo, společně s Indie World Showcase, kde se představují menší hry od nezávislých týmů.

Please note, there will be no mention of the Nintendo Switch successor during either of these presentations.