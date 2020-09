Dlouho ztracená hra se Scottem Pilgrimem se vrací

14. 9. 2020 13:05 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Ubisoft před deseti lety vydal hru Scott Pilgrim vs. the World, která do kin doprovázela stejnojmenný film na motivy komiksu, jenom aby ji o čtyři roky později stáhnul ze všech obchodů. Mlátičku si tak nemohl zahrát nikdo mimo stávajících majitelů hry. Nešlo přitom ani tak o neochotu autora komiksů Bryana Leeho O’Malleyho se o licenci podělit, jako spíš o nekomunikaci ze strany vydavatele.

Dlouho se zdálo, že se Ubisoft nepodvolí, novináři ale zahráli na nostalgickou strunu, čehož se chytili i vývojáři a autoři filmu. K volání o návrat Scotta Pilgrima, snové slečny Ramony a jejích 7 ďábelských bývalých se připojila třeba i kapela Anamanaguchi, autoři původního soundtracku. Zdánlivě bez odezvy, ovšem mlčení se během streamu Ubisoft Forward proměnilo v dobré zprávy.

I díky vytrvalosti fanoušků se Scott Pilgrim vs. the World: The Game vrátí, a to rovnou v lehkém remasteru pro nové platformy a s DLC, které ze Scottovy pubertální přítelkyně Kudlanky Čau a jeho spolubydlícího Wallace Wellse udělá hratelné postavy. Komiksová mlátička vyjde v listopadu pro PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch a Google Stadii.

Díky 2D komiksové stylizaci vypůjčené z šestidílné předlohy hra moc nezestárla, navíc jde o komiks k videoherní adaptaci jako stvořený. Vzhledem k tomu, že si propůjčuje příběhovou logiku ze starých automatovek a 7 zlých ex jsou pro Scotta v podstatě bossové, nebylo moc co řešit.

Mimo klasické bojovky na vás čekají i speciální módy jako vybíjená, battle royale či zombie horda. Zahrát si budete moct dokonce i v multiplayerové kooperaci, lokálně i online, a to až ve čtyřech hráčích.