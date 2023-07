Divoká roguelite arkáda Whisker Squadron: Survivor otestuje vaše pilotní schopnosti

20. 7. 2023 12:15 | Novinky | autor: Jan Slavík

Jestli se dá vývojářům ze studia Flippfly věřit, že mají něco opravdu v ruce, je to tvorba dynamického, responzivního a podmanivě rychlého pohybu. Naplno to předvedli už před devíti lety v chytlavé minimalistické závodní arkádě Race the Sun. A alespoň od pohledu se zdá, že jejich novinka Whisker Squadron: Survivor opět nabídne strhující létání, tentokrát ale ruku v ruce s plnotučnou dávkou vesmírné akce.

Přes galaxii se převalil Roj, vlna robotického hmyzu, jehož smyslem existence je se donekonečna množit a pohltit všechno, co mu stojí v cestě. Na vás a vaší letce pilotů bude se hrozbě postavit, pustit se s Rojem do vyhlazovacího boje a zachránit svět. A zmínění piloti jsou mimochodem kočky, ale nezdá se, že by to mělo jakýkoliv vliv na dění na obrazovce. Toliko k příběhu, protože, aniž bych se snad chtěl tvůrců dotknout, si dovolím odhadnout, že dějové veletoče pravděpodobně nebudou úplně primární lákadlo hry.

Ne, tím bude zběsilá neonová akce plná paprsků, výbuchů a syntezátorů. Whisker Squadron: Survivor je rogue-lite řežba, jednotlivé štace by vám neměly zabrat víc než půl hodiny. Během této doby byste měli posbírat řadu vylepšení, přizpůsobit si plavidlo i herní styl, rozhodovat se mezi průletem koridoru a skrytými cestami, které vyváží zvýšené riziko zajímavými odměnami, a samozřejmě smést z oblohy co nejvíc kosmických švábů.

Že kombinace roguelite elementů a ne úplně obvyklých žánrů mohou stát u zrodu nečekaných hitů, není žádné tajemství – však Vampire Survivors by mohli vyprávět. A Whisker Squadron: Survivor minimálně na pohled vážně nevypadá zle. Máme se snad chystat na další drogu?

Vcelku zvláštní je nicméně fakt, že se původně mělo jednat o úplně jinou hru, respektive před sebou máme úlomek jiného titulu, na němž ve Flippfly stále pracují. V dubnu 2021 totiž komunita na Kickstarteru zafinancovala Whisker Squadron, roguelite vesmírnou akci s přestřelkami ve vesmíru i nad povrchem planet, průzkumem a systémem lootu. Měla vyjít už v roce 2022, což tvůrci nestihli a místo toho se rozhodli vydat alespoň samostatnou akci Whisker Squadron: Survivor, zatímco práce na původním Whisker Squadron stále pokračují.

Opravdu bylo potřeba hry dělit? Na druhou stranu, pokud bude každá mít co nabídnout, proč nakonec ne. Whisker Squadron by měla vyjít z počátku příštího roku, Whisker Squadron: Survivor vstoupí do předběžného přístupu 21. srpna, ale už nyní si můžete zkusit objemnou demoverzi. Obě hry prozatím míří pouze na PC, ale tvůrci zmiňují, že by časem rádi dodali i konzolové verze.