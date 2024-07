Disney pod hackerským útokem: Uniklo pokračování Aliens: Fireteam Elite

Zábavní gigant Disney se stal cílem hackerského útoku, kvůli kterému přišel o více než 1 TB interních dokumentů. Odcizení souborů má na svědomí hacktivistická skupina Nullbulge, která brojí za férové ohodnocení umělců a ochranu jejich autorských práv. Skrze komunikační platformu Slack se jim povedlo získat informace o chystaných projektech, mezi kterými jsou například hry a plánované spolupráce s Fortnite.

>Disney has been hacked



>1TiB of data stolen (unreleased projects, logins, images codes..) pic.twitter.com/nGi5Fv6Qgj