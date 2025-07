Dinosaur může být i kámoš. Střílečka Ferocious vypadá jako levnější Turok

25. 7. 2025 12:15 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Survival střílečka Ferocious se představila už před nějakou chvílí. Od té doby na ní studio OMYOG pilně pracovalo, snažilo se zapracovat zpětnou vazbu fanoušků a pokračovalo ve vývoji, aby relativně nedávno nabídlo otevřené testování a nyní přišlo s příběhovou ukázkou.

Nástin zápletky nezní nijak originálně, jelikož v sobě spojuje důvěrně známé ingredience z her i filmů. Na loď uprchlíků Sana a Maunga při cestě do Japonska zaútočí monstrum, kvůli němuž ztroskotají na tajemném ostrově. Co čert nechtěl, skrývá nepříjemné překvapení, jelikož zde stále přebývají prehistoričtí ještěři. Jak se ale brzy ukáže, nejsou největší hrozbou. Tu představuje bezohledná společnost Manifesto, která zajme Maunga. San se proto musí vydat na smrtící cestu za jeho osvobozením.

V jeho kůži se musíte postavit neočekávaným hrozbám. Naštěstí ale Manifesto na ostrově zanechalo hromadu zdrojů včetně slušného střelného arzenálu, který si můžete vyrábět stejně jako ostatní výbavu. S ní vám logicky bude do zpěvu už o trochu víc. Na co by ale nestačily patrony, toho se mohou zhostit dinosauří kamarádi. Ne každý ještěr představuje bezprostřední hrozbu, někteří vám na cestě naopak pomohou. A co můžete udělat stylovějšího, než když vyšlete raptora na „nebohého“ vojáka.

Vývojáři mají před sebou ještě hodně práce, se kterou jim prý dost pomohlo zmíněné testování. Pochvalují si velký zájem (přes 127 tisíc stažení demoverze) i množství zpětné vazby. Díky ní se mohou zaměřit na problematické části, jako je uživatelské rozhraní, zvuk, umělá inteligence, filmečky či optimalizace.

V případě, že jste test nestihli, nemusíte zoufat. Tým vydal další demoverzi, která je už teď dostupná na Steamu. Mezi úpravami oproti předchozím verzím v ní lze nově najít výuku ke stealthu, vylepšenou úroveň Lowlands a opravy se dočkal nezpočet grafických i technických prohřešků.

Ferocious prozatím nemá stanové konkrétní datum vydání. Momentální prioritou je pro tým dokončení počítačové verze, po níž možná přijdou na řadu i konzole.