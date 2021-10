Díky GeForce Now si na Xboxu nově můžete zahrát počítačové hry

26. 10. 2021 10:47 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Exkluzivity PlayStationu se pomalu, ale jistě propracovávají na počítače, což jistě víte, pokud jste nebyli poslední rok na internetové odvykačce. Co je ale úplná novinka, je opačný případ u konkurence: Počítačové hry lze nově hrát na konzolích Xbox.

Vděčíme za to kombinaci dvou služeb. Předně je to streamovací služba Nvidia GeForce Now, díky které můžete hrát na tisíc her skrze cloud, a nepotřebujete tak herní dělo. Hry se vám streamují do prohlížeče, který je druhou nedílnou součástkou umožňující hraní PC her na Xboxu.

You can now play Steam PC games on an Xbox with Nvidia’s GeForce Now. Here's a quick look at how it all works. Details here: https://t.co/EMGX0HRxcT pic.twitter.com/G6YcloBubM — Tom Warren (@tomwarren) October 25, 2021

Nvidia totiž nově podporuje streamování v prohlížeči Edge od Microsoftu, který je součástí Xboxu. Takže vám už nic nebrání ve vyhledání GeForce Now, přihlášení se ke svému účtu a paření her, které byly dosud devízou počítačových sestav. Edge navíc podporuje myš a klávesnici, takže si hry, které třeba nepodporují gamepad, užijete i přes tento nedostatek.

Novinář Tom Warren z webu The Verge, který o této novince informuje, si ale všiml jedné zvláštnosti: Xboxové hraní PC her chtěl otestovat na Death Stranding a k jeho překvapení není něco takového možné. Přestože hra vyšla na PC a je podporovaná službou GeForce Now, na Xboxu se při vyhledávání vůbec nezobrazuje. Přitom v Rusku to možné je, takže může jít jen o regionální záležitost.

were you looking forward to playing Sony PC games on Xbox through Nvidia GeForce Now? I noticed something strange. You can't play Death Stranding, a Sony published game, on Xbox through GeForce Now. It's blocked from showing up in search results pic.twitter.com/G5qkFOPIwH — Tom Warren (@tomwarren) October 25, 2021

Streamování her na Xboxu má další mouchy. Pokud budete k hraní používat myš s klávesnicí, pak vás může potrápit ovládání, které vážně není ideální, viz video v prvním twitterovém příspěvku. A pak je tu samozřejmě problém s latencí, která je nepřítelem onlinového hraní, viz druhý příspěvek. Ale v tuto chvíli pořád lepší než nic.

Pokud ještě GeForce Now nemáte, pak vězte, že se nejedná o předplacenou knihovnu her jako třeba v případě Game Passu, ale službu, která vám „pouze“ umožní streamovat vaše již vlastněné hry v některém z podporovaných obchodů (Steam, Epic…). Služba je ve své základní verzi zdarma, tehdy vám dovolí odehrát v kuse jen jednu hodinu, na kterou si navíc musíte vystát frontu. Když si připlatíte, zbavíte se tohoto omezení a získáte lepší kvalitu streamování.